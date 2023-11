La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par le commentateur des Mavs qui avait des choses à dire sur James Harden.

Candidat # 1 : P.J. Washington n’a pas oublié les paroles de Jayson Tatum

P.J. Washington a probablement gardé une certaine rancœur envers Jayson Tatum et les Celtics depuis certains mots prononcés par la star de Boston. Voilà ce que JT avait déclaré il y a quelques mois à des jeunes lors d’un camp basket.

“Je ne me dis pas ‘Tiens, on joue Charlotte, je vais me reposer’. J’y vais deux fois par an, certains fans paient pour me voir jouer. Je ne veux pas être arrogant, certains gamins ont mon maillot et mes chaussures là-bas, et ce n’est pas parce qu’on joue le lundi contre Charlotte et que personne va nous regarder sur le League Pass que je vais me dire “Oh j’y vais tranquille ce soir”. Ce n’est pas la marque des grands joueurs.” – Jayson Tatum

Si cette déclaration peut sembler respectueuse vis-à-vis des fans des Celtics (présents un peu partout aux USA) et du joueur, elle reste tout de même maladroite et peut passer pour un gros manque de respect pour les Frelons. Certes, ils sont en reconstruction et pas l’une des franchises les plus sexy de la Ligue, mais ils ont quand même vendu chèrement leur peau au point de créer la sensation après prolongation (victoire 121 à 118 malgré 45 points de JT). P.J. Washington ne s’est d’ailleurs pas privé pour troller celui qui a loupé un lancer-franc égalisateur dans l’overtime.

« Not bad for a monday night on League Pass » 🤣

Belle référence de PJ Washington suite à la vidéo de Jayson Tatum cet été. pic.twitter.com/6mmSCIsDF4

— Hornets FR 🐝 (@HornetsFR) November 21, 2023

“Pas mal pour un lundi soir sur le League Pass !” – P.J. Washington

En effet, on ne sait pas si c’est une pure coïncidence où si Jayson Tatum connaissait par cœur son calendrier, mais les C’s jouaient les Hornets un lundi soir sur un match pas diffusé en antenne nationale. Et c’est ainsi que P.J. Washington, auteur de 15 points ce soir-là, a trollé son adversaire du soir en retournant sa phrase contre lui. Malynx le lynx.

Candidat # 2 : Kevin Garnett détruit salement Jordan Poole

Le début de carrière de Jordan Poole chez les Wizards ne ressemble pas du tout à un conte de fées. Avec seulement 3 victoires pour 14 défaites, la franchise est engluée dans les bas-fonds de l’Est et peut remercier les Pistons d’exister. Et au niveau individuel, l’ancien Warrior Jordan Poole fait ses stats mais péniblement avec des pourcentages donnant envie de déféquer à même le sol. Le punching-ball de Draymond Green semble avoir le melon, n’écoute pas aux temps-morts, joue trop facile sur le terrain et se prend pour le sauveur. Tant d’indications qui pousseraient déjà le front-office de D.C. à penser à un trade. En tout cas, l’attitude de JP ne plaît pas du tout à Kevin Garnett, qui croyait pourtant dur comme fer en l’arrière, mais qui a dû revoir son jugement.

“Il se la raconte avec sa bague… genre ‘il faut m’écouter, je suis un champion’. Mais tu n’apportes pas cet esprit de champion ! C’est ça que tu as appris à Golden State mec ? Tu n’es pas un professionnel, et c’est pour ça qu’ils t’ont dégagé, parce que tu ne voulais pas t’adapter. Ces gars-là n’ont pas leur place dans cette Ligue. Il est censé être le leader de l’équipe, mais je ne laisserais pas mon fils s’inspirer d’un gars comme lui. Vous avez vu comment il parle à ses coéquipiers ? “T’inquiète, je gère, c’est mon équipe”. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, mais je n’ai jamais manqué de respect à ce sport. Je n’ai jamais manqué à mon statut de leader.” – Kevin Garnett

En tout cas, KG n’a rien perdu de sa gouaille et Jordan Poole a pris cher dans cet échange entre Garnett et Paul Pierce, son ancien coéquipier aux Celtics. L’ancien des Wolves avait pas mal de choses à dire sur le “franchise player” des Wizards qui n’en a que le statut selon lui. Malheureusement, difficile de contredire le Big Ticket sur ces différents points, et même si Poole venait à améliorer ses statistiques, il faudra également que cela se ressente au niveau collectif, et surtout au niveau de l’attitude, s’il veut que ce type de discours ne soit plus tenu à son encontre. Et le chemin est encore long.

Candidat # 3 : Scottie Barnes trolle un DeMar DeRozan expulsé

Scottie Barnes a décidé de s’attaquer à un ancien de sa franchise récemment, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit de DeMar DeRozan, meilleur scoreur de l’histoire des Raptors, aujourd’hui à Chicago. Malheureusement pour l’ami DMDR, les Bulls vont plutôt mal en ce moment et il y a de quoi être frustré. Contre son ancienne équipe, DeRozan a été prié de regagner les vestiaires de façon anticipée par le corps arbitral pour avoir laissé sa frustration prendre le dessus.

Scottie Barnes se moque de DeMar DeRozan sur son expulsion.

Le manque de respect envers le meilleur scoreur de ta franchise 😭pic.twitter.com/bgznql6lIa

— Toronto Raptors France 🇫🇷 (@RaptorsFRA) November 25, 2023

Petite danse de la part du Rookie de l’Année 2022 pour célébrer l’expulsion de son adversaire, en synchro avec l’arbitre. Toutefois, possible que ce geste ait été mal vu par plusieurs observateurs, que ce soit à Chicago ou même à Toronto. En effet, DeMar DeRozan n’a pas participé au titre de 2019 (il a même été transféré au début de cette saison), mais il incarne l’histoire de cette franchise et pas sûr que venir troller un monument de l’équipe canadienne soit considéré par tout le monde comme étant très malin. Quoi qu’il en soit, Scottie Barnes pourrait s’inscrire à Danse avec les Stars après cette chorégraphie du tonnerre.

Candidat # 4 : Dillon Brooks retrouve Desmond Bane et les Grizzlies

Les retrouvailles entre Dillon Brooks et les Grizzlies étaient très attendues, et ça n’a pas manqué. Comme à son habitude, l’ancien des Grizzlies a pas mal parlé avant le match pour lancer les hostilités. Il a tout d’abord fait en sorte de tailler ces Oursons “new look”, déclarant qu’ils n’avaient plus aucune âme sans lui, puis s’est laissé aller à une comparaison bien chelou.

“Vous pouvez voir aujourd’hui qu’ils (les Grizzlies) n’ont plus aucune assurance. Nous si. On a une identité sur laquelle on construit. Match après match, on le montre de plus en plus.”

“Honnêtement, je suis incapable de nommer un seul joueur chez eux.”

“C’est comme cette petite amie avec laquelle vous étiez. Vous vous rendez compte à quel point elle est cool seulement après l’avoir quittée.” – Dillon Brooks

Merci pour la poésie Dillon, merci également d’être toi. Côté terrain, on s’attendait aussi à ce que ça pète au moins une fois pendant le match et ça n’a pas manqué. C’est avec Desmond Bane que le torchon a (très légèrement) brûlé après que ce dernier a pris de vitesse son ancien coéquipier pour terminer dans la peinture. Certains mots ont été échangés, et si on n’a pas le contenu exact de l’échange en question, on pense au vu des images qu’ils ne parlaient pas de promenade de chiens sous le soleil.

Desmond Bane et Dillon Brooks les retrouvailles sont BRUYANTES 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/cvKh6Q9gQs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 23, 2023

Bien sûr, c’est une action au cœur du match, et c’est logique que dans le feu de l’action, les choses puissent “dérailler” de la sorte, mais il ne faut pas oublier les longues conversations que DB a pu avoir avant le match, notamment avec Jaren Jackson Jr., ce qui prouve que leurs rapports restent cordiaux, et qu’une fois de plus, avant et pendant le match, Dillon Brooks a été… Dillon Brooks. Dans les paroles mais aussi dans le match avec de la grosse défense mais aussi un 4/14 aux tirs. Toutefois, dans ses déclarations, difficile de donner totalement tort à la nouvelle figure défensive des Rockets.

Candidat # 5 : Shai Gilgeous-Alexander score face à un Tyrese Maxey trop petit

Toujours sur la lancée de son incroyable saison 2022-23, Shai Gilgeous-Alexander confirme avec brio que ce n’était pas qu’un coup d’un soir. SGA continue de martyriser pas mal de défenses chaque nuit et plus récemment, c’est Tyrese Maxey qui en a fait les frais sur une action léchée dont le Canadien est l’un des seuls à avoir le secret. Petit numéro de dribbles, petit fade-away en tête de raquette, et petit trashtalking bien senti face à l’arrière des Sixers, qui, factuellement, donne raison à son adversaire.

Tyrese Maxey ?

Trop petit. pic.twitter.com/CRQXumVu98

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 25, 2023

On vous le disait, factuellement, SGA a raison car Tyrese Maxey culmine à 1m88 et rend 10 bons centimètres à l’arrière du Thunder, ce qui peut compliquer les choses en défense et ça a même déjà posé des problèmes aux Sixers lorsqu’ils avaient Mad Max sur le terrain. En tout cas, Shai Gilgeous-Alexander a servi à son adversaire un grand classique du trashtalking en NBA. Soyez certains que ce n’est pas la dernière fois que vous voyez cette vanne dans cette rubrique cette saison.

Candidat bonus : Ça trolle sévère à Orlando

On n’arrête plus le Magic ! Actuellement sur une série de 7 victoires consécutives, avec quelques gros noms accrochés à leur tableau de chasse comme les Nuggets ou encore les Celtics plus récemment, ils sont l’une des belles surprises de cette saison et se permettent même d’augmenter le volume sonore désormais, que ce soit les joueurs ou les fans de l’équipe. Tout d’abord, c’est Jalen Suggs qui a dit “au revoir” aux Celtics après un panier primé assassin dans les dernières minutes de ce match, disputé juste après Thanksgiving.

Jalen Suggs waves goodbye to the Celtics after the three😂👋 pic.twitter.com/KnVToz1WgO

— Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) November 24, 2023

JALEN SUGGS A DIT : BONNE NUIT !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 24, 2023

Mais ce n’est pas tout, une fois cette victoire de haut vol signée par les hommes de Jamahl Mosley, les fans du Magic s’en sont également donné à cœur joie en voyant les gens arborant un maillot des Celtics (on vous le disait plus haut, ils sont présents partout aux USA) quitter la salle en avance. Un daron s’est avancé vers deux pauvres amis vêtus de la chemisette de Larry Bird et d’un jersey de Marcus Smart en leur faisant plus ou moins le même “coucou” que Jalen Suggs quelques minutes plus tôt, au ras de leur tronche. Le flex que peut aujourd’hui se permettre le Magic, deuxième à l’Est, mais qui va devoir éviter le retour de bâton également.

My motha fuckin HERO 👨🏼‍🦳

Don’t let the door hit you on the way out 👋🏽 pic.twitter.com/LaPsMZ47Q5

— JG (@JohnnyMagic23) November 24, 2023