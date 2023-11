Ce n’est un secret pour personne : Klay Thompson connaît un début de saison compliqué chez les Warriors. Le Splash Bro est loin de ses standards offensifs et n’est plus le même défenseur que dans ses meilleures années. À tel point que certains l’imaginent plus dans un rôle de remplaçant désormais. Mais pas Klay !

Si Klay Thompson a sorti un peu la tête de l’eau lors des derniers matchs, il a toujours du mal à retrouver son rythme de sniper (15 points de moyenne à 40% au tir, 36% de loin cette année) tandis que les Warriors continuent d’afficher un bilan négatif en ce début de saison (8 victoires – 9 défaites).

Cela n’a – pour l’instant – pas poussé Steve Kerr à réaliser des changements majeurs dans son cinq de départ. Le coach des Warriors a confiance en ses gars sûrs, et visiblement Klay n’aime pas trop qu’on remette ça en question. Voilà ce que l’arrière a répondu lorsqu’un journaliste l’a interrogé sur la patience de son entraîneur (via NBC Sports Bay Area).

“Tu veux que je commence sur le banc ? […] C’est ce que vous proposez, d’accord. Parfois ce sont des choses que vous méritez, la patience et le temps de trouver vos marques. Je pense que l’histoire est de notre côté concernant ce genre de choses. Je m’en fous de ce que disent les gens. Ils ne sont pas capables de faire ce que nous faisons, c’est pour ça qu’ils parlent.”

"You want me to bench me?"

Klay Thompson got spicy when asked about Steve Kerr's patience sticking with the same starters 😅 pic.twitter.com/1Qb4GaSy9l

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) November 28, 2023

Un peu tendu le Klay non ?

D’un côté, au travers de sa formidable carrière et de la résilience qu’il a montrée par le passé pour revenir de deux très grosses blessures, on peut comprendre la frustration de Thompson. Ce n’est pas la première fois qu’il traverse des moments difficiles et il a prouvé à de nombreuses reprises qu’il savait rebondir. Il n’est pas quatre fois champion NBA et l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire pour rien.

Maintenant, la question du journaliste est plutôt fair au vu des performances actuelles de Klay et des Warriors. Et puis si on écoute bien ses propos, il ne suggère pas vraiment une mise sur le banc de Thompson. Ce dernier réagit comme tel sous le coup de la frustration qui l’habite actuellement, et à travers le côté compétiteur qui le caractérise. Mais le fait de s’interroger sur la patience d’un coach quand une équipe ne tourne pas très bien, c’est assez légitime.

Klay Thompson:

“I don’t care what people say. They don’t do what we do. They can’t do what we do.” pic.twitter.com/mZLt7mMPK3

— Legion Hoops (@LegionHoops) November 28, 2023

En plus des résultats actuels, individuels comme collectifs, la frustration de Klay Thompson puise peut-être aussi sa source dans le fait qu’il est dans une année contractuelle. N’ayant pas encore décroché la grosse prolongation qu’il recherche, le sniper perd des dollars à chaque fois qu’il évolue sous ses standards.

Ce départ raté rappelle celui de la saison dernière, où il avait également eu un retard à l’allumage lors des premières semaines. La question, c’est de savoir s’il arrivera à trouver son rythme en cours d’année comme ce fut le cas l’an passé. Il vaudrait mieux pour les Warriors…

