Sports Illustrated dans la tourmente : des articles écrits par intelligence artificielle ?

Wow. L’hebdomadaire Sports Illustrated, l’un des médias sportifs les plus reconnus aux États-Unis et les plus lus – 3 millions d’abonnés – navigue depuis hier en eaux troubles. Une enquête l’accuse d’avoir créé de faux profils générés par intelligence artificielle pour publier des contenus également rédigés par de l’IA. Le syndicat des journalistes de l’organisation est “horrifié”.

Pour le moment, les rédactions liées au sport ne sont pas évoquées par l’enquête. Sports Illustrated, revue iconique de sports aux États-Unis, emploie aujourd’hui de nombreux journalistes en NBA, dont certains sont très largement reconnus pour leur travail minutieux. On pense notamment à Chris Mannix, Ian Thomsen, mais plus globalement à toute la rédaction qui fournit des articles et dossiers de qualité, source que nous reprenons avec confiance. Comme nombre d’autres médias dans le monde du sport. Ce qui renforce l’étonnement quant au contenu de cette enquête.

Ce que propose le site Futurism est néanmoins très sérieux. Ce média spécialisé dans les nouvelles technologies a révélé hier que Sports Illustrated aurait secrètement utilisé l’intelligence artificielle pour rédiger certains contenus liés à la présentation de produits de sports. Comment l’ont-ils découvert ? En se rendant compte que certains des auteurs d’articles n’avaient aucune existence autre que celle de leur profil sur SI, avec des photos disponibles à la vente sur des sites de génération artificielle de visages.

C’est le cas pour les papiers d’un certain Drew Ortiz, mais aussi d’une Sora Tanaka. Ces deux “profils” ont produit du contenu dans la section “Product Review“. Lorsque Futurism s’est renseigné auprès de Sports Illustrated, tous les contenus ciblés ont été immédiatement supprimés. L’enquête s’appuie sur des témoignages anonymes de personnes au sein de la rédaction de SI, assurant qu’il s’agit bien d’intelligence artificielle. Voici ce que l’une d’entre elle déclare :

Il y en a beaucoup [de faux profils]. J’étais en mode ‘Ils sont où ?’ C’est ridicule, ces personnes n’existent pas. Au bas des pages, il y a des photos de quelqu’un et une fausse description du style ‘John vit à Houston, Texas. Il aime jouer dans son jardin et sorti avec son chien, Sam.” Du contenu de ce genre. C’est juste fou.”

The Arena Group, entité qui possède Sports Illustrated, a répondu aux allégations formulées par l’enquête dans un communiqué, indiquant que les papiers de la section “présentation de produit” étaient réalisés par une entreprise tierce, AdVon Commerce, qui a pourtant certifié ne pas utiliser d’intelligence artificielle. Pour les faux profils, la protection de la vie privée des auteurs est invoquée par le sous-traitant. En creusant un peu, l’enquête démontre ainsi que la pratique est également utilisée sur d’autres sites de The Arena Group, et que les profils de rédacteurs sont remplacés par d’autres régulièrement, peut-être pour ne pas éveiller de soupçons. En attendant la fin d’une enquête interne, TAG a annoncé avoir coupé son partenariat avec AdVon.

Dans la soirée d’hier, le syndicat de journalistes de Sports Illustrated a publié un communiqué faisant état de sa surprise et surtout de sa colère vis-à-vis de telles pratiques. En signant avec un brin d’ironie, “Les humains du syndicat de Sports Illustrated“.

Our response to today’s story from @futurism reporting that The Arena Group has published AI-written stories by fake people under the Sports Illustrated name: pic.twitter.com/QcR4iGOi5w

— Sports Illustrated Union (@si_union) November 27, 2023

“Nous, travailleurs du syndicat de Sports Illustrated, sommes horrifiés par l’enquête du site Futurism, qui relate que la société propriétaire de Sports Illustrated – The Arena Group – a publié des contenus générés par l’IA sous le nom de SI via de faux profils. Si elles sont vraies, ces pratiques violent tout ce en quoi nous croyons en matière de journalisme. Nous déplorons le fait d’être associés à quelque chose d’aussi irrespectueux pour nos lecteurs.

Nous demandons des réponses et de la clarté de la part du management de The Arena Group à propos de ce qui a exactement été publié sur le site de Sports Illustrated. Nous demandons à ce que l’entreprise se tienne aux principes du journalisme, incluant de ne pas publier des contenus générés virtuellement par de fausses personnes.

Nous voulons être très clairs : ce qui est décrit dans l’enquête de Futurism ne représente pas le travail acharné des journalistes qui forment le syndicat de Sports Illustrated. Pendant près de 70 ans, les membres de la rédaction se sont imposés les plus stricts standards éthiques possibles. En tant que membres du syndicat, nous sommes fiers de faire partie de cet héritage et travaillons tous les jours pour le protéger. Nous attendons la même chose de la part du management.

– Les humains du syndicat de Sports Illustrated”

Source : Futurism.