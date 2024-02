Pendant que tout le monde se pose la question de savoir si Victor Wembanyama est capable de réaliser un quadruple-double en NBA, une lycéenne – Kieonna Christmas – a fait encore plus fort. La joueuse de Fonda-Fultonville a réussi un extraordinaire quintuple-double.

Voila une performance exceptionnelle qui était complètement passée sous les radars.

En décembre dernier, Kieonna Christmas, poste 3/4 du lycée de Fonda-Fultonville (New Jersey), a réussi un quintuple-double dans un match officiel face à Notre Dame Bishop Gibbons. En même temps, quoi de plus normal pour Christmas que d’illuminer le dernier mois de l’année.

C’est Bleacher Report qui a retrouvé cette ligne statistique hors du commun :

High School Senior Kieonna Christmas recently recorded a QUINTUPLE-DOUBLE 🤯🔥

What a stat line.

(via https://t.co/IWLqECBLxI) pic.twitter.com/LORcy6m8a7

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 23, 2024

Dans une victoire 55 à 50 de son équipe, Kieonna Christmas a été au four et au moulin, brillant dans chaque aspect du jeu. La lycéenne a envoyé 11 points, 20 rebonds, 11 passes décisives, 10 interceptions et 10 contres.

Une vidéo de cet exploit est disponible sur Marca TV.

Une telle performance n’est néanmoins pas unique dans l’histoire. Selon Kevin Askeland, journaliste pour MaxPreps.com, ce quintuple-double est le treizième de l’histoire du basket-ball lycéen. Le premier ayant été l’œuvre de Tamika Catchings en 1997.

Victor Wembanyama, auteur d’un five-by-five cette nuit en NBA peut s’en inspirer, bien qu’aucun quintuple-double n’ait jamais été réalisé dans l’histoire de la Grande Ligue.

Sources texte : Bleacher Report / MaxPreps.com