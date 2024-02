Anthony Edwards (Wolves) : “Notre plus grand obstacle en Playoffs ? Nous-mêmes”

Avec 39 victoires pour 17 défaites, les Wolves possèdent le meilleur bilan de l’Ouest à l’heure de ces lignes (à égalité avec le Thunder). De quoi afficher de grandes ambitions en Playoffs pour la bande d’Anthony Edwards, à condition de ne pas se tirer une balle dans le pied au pire des moments.

Pour la première fois depuis 2004 et l’ère Kevin Garnett, les Wolves ont une chance légitime d’accéder aux Finales NBA cette année. Ils possèdent la meilleure défense NBA, ils ont une jeune superstar en Anthony Edwards, ils sont premiers de l’Ouest, et leur collectif est solide. Néanmoins, des doutes continuent d’entourer les Loups, en particulier sur leur capacité à conclure dans les quatrièmes quart-temps.

Malgré leur excellente saison régulière, Minnesota a laissé filer plusieurs matchs à cause d’une mauvaise exécution offensive dans le money-time. Et cela pourrait coûter cher aux Wolves sur la grande scène des Playoffs. Anthony Edwards en est conscient.

“Notre plus grand obstacle en Playoffs ? C’est nous-mêmes” a déclaré Edwards à Malika Andrews d’ESPN. “Si j’essaye de forcer les tirs, si je joue en isolation pendant tout le match et que je n’implique pas mes coéquipiers. Donc je pense que c’est nous-mêmes.”

Si Ant-Man est très confiant sur les chances de son équipe d’aller en Finales NBA, ainsi que sur ses propres capacités à porter les Wolves vers les sommets, il sait aussi que la marge d’erreur en Playoffs est très faible, encore plus au vu de la grosse concurrence à l’Ouest cette saison.

Entre Denver, Oklahoma City, les Clippers, Phoenix, Sacramento, Dallas, New Orleans, ou encore les Lakers et Golden State, la bataille s’annonce hardcore en Playoffs et personne n’est à l’abri d’une élimination prématurée. Les Wolves, qui n’ont pas gagné la moindre série depuis… 2004, devront prouver que leur belle saison régulière n’est pas un mirage. Ils ont la défense pour aller très très loin, mais seront-ils suffisamment sereins en attaque quand la pression sera maximale ?

La nuit dernière, contre des Bucks très solides, les Wolves ont eu un aperçu de ce qui les attend au printemps. Un match à haute intensité, avec beaucoup de demi-terrain, et une défense solide en face. Résultat : ils sont tombés 112-107 (36-13 pour Milwaukee dans le troisième quart) avec un Edwards à seulement 10/27 au tir. On dit ça on dit rien…

