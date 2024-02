Pour Draymond Green, Grant Williams doit arrêter de “jouer les durs”

Dans les derniers instants du match opposant les Warriors aux Hornets cette nuit, les esprits se sont échauffés et le joueur de Charlotte Grant Williams a fini par se faire expulser. De quoi faire réagir Draymond Green, qui estime que Williams est un faux dur.

Nous sommes dans les dernières secondes du match Warriors – Hornets. Golden State mène 97-84, la messe est dite, et les deux coachs Steve Kerr et Steve Clifford se serrent la main. Jusqu’ici tout est normal. Mais c’est précisément à ce moment-là que plusieurs joueurs s’embrouillent sous le panier des Frelons.

La raison ? Miles Bridges n’a pas aimé la tentative de lay-up de Lester Quinones alors que le match était déjà plié. Le jeune joueur des Warriors voulait éviter une violation des 24 secondes, mais Bridges a pris ça comme un manque de respect. C’est alors que Grant Williams a mis son grain de sel, provoquant une mêlée générale sous les yeux de Draymond Green (debout près du banc de touche). Ce dernier a réagi après le match en conférence de presse. Morceaux choisis.

“Déjà, je ne comprends pas pourquoi les gens s’énervent quand quelqu’un score à la fin du match. C’est une règle non-écrite, non-officielle, qui est stupide. C’est pour les mauvais perdants. Quant à Grant Williams, faut vraiment qu’il arrête. Il essaye de jouer les durs, et ça se retourne contre lui. C’est un gentil gars. Pour une raison que j’ignore, il essaye de passer du côté des vilains. Il doit régler ça, car le fait de trop parler et de trop en faire a provoqué son départ de Dallas. Il veut être le président de l’association des joueurs, il ne peut pas faire tous ces trucs. […] Priez pour Grant Williams.”

Si Draymond Green est loin d’être le mieux placé pour donner des leçons de comportement, Grant Williams a clairement été l’un des grands acteurs de cette embrouille totalement inutile en fin de match. Il s’est confronté tête-à-tête avec Lester Quinones, avant d’échanger des mots doux avec le banc des Warriors (dont Draymond Green) et même Steve Kerr. Le joueur des Hornets a logiquement été expulsé du match.

"This tough guy [act] is going absolutely wrong for him. He's a nice guy… Talking too much kind of got you out of Dallas… You can't be doing that stuff… Pray for Grant Williams."

Draymond Green went in on Grant Williams 😳pic.twitter.com/TaOGJN32cQ

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 24, 2024

Réputé pour être un agitateur, Grant Williams commence à avoir un petit historique en matière d’embrouilles. Historique qu’il partage d’ailleurs avec les Warriors et Draymond Green, remember les Finales NBA 2022 entre Golden State et Boston. Aux Hornets depuis la trade deadline, Williams n’a eu besoin que de cinq matchs avec sa nouvelle équipe pour pourrir une fin de match.

Vous nous direz peut-être que ça fait partie du personnage, et que ça apporte un peu de nasty à une équipe de Charlotte qui en a bien besoin. Mais c’est surtout dommage quand on sait que Grant restait sur plusieurs belles performances après l’échec de son passage à Dallas, où il ne semblait pas être ami avec tout le monde…

