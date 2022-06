Fidèle à lui-même, Draymond Green a fait vivre l’enfer aux Celtics dans le Game 2. Jusqu’à parfois flirter avec les limites au niveau de son comportement, mais en réussissant l’exploit de ne prendre qu’une seule faute technique. Forcément ça passe moyen chez les Celtics et notamment Grant Williams, qui demande aux refs de se faire respecter face à la grande gueule des Warriors.

Après un premier match raté d’un point de vue individuel, Draymond Green avait annoncé que les Warriors trouveraient des solutions. C’est bien ce qu’il s’est passé, puisque Golden State a pris le match 2 et a parfaitement réagi sous pression. Une win acquise logiquement, mais qui a quand même beaucoup fait parler du côté de Boston. La raison ? Le comportement de ce bon vieux Dray (quelle surprise !), qui a fait un vrai travail de sape pour faire sortir ses adversaires du match. Et Green n’a pas fait semblant, en nous sortant la panoplie complète de la petite garce qui vous pourrit votre match : trashtalking permanent, petits coups assénés en douce, charges façon bulldozer… de quoi faire une compil’ rien que sur ce match. Du grand art. Le chien de garde des Warriors a quand même pris sa petite technique après une embrouille avec Grant Williams en début de rencontre. Et juste avant la mi-temps, Green va encore se distinguer.

Things got heated between Draymond and Jaylen Brown pic.twitter.com/5qY5bA9S0l — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 6, 2022

Sur cette action, Jaylen Brown tente un shoot à 3-points, contesté par Draymond. Le défenseur fait faute et les deux joueurs tombent au sol, emportés par leur élan. Le joueur des Celtics s’est retrouvé légèrement touché à la tête par les jambes de l’adversaire. Le début d’une nouvelle altercation mais pas de technique sifflée. Sûrement la goutte d’eau pour les Verts. Ils rentreront finalement aux vestiaires en tête au score avant de se faire dévorer en deuxième mi-temps.

Cette fameuse action entre Brown et Green a été au cœur des tensions et elle symbolise bien la frustration des C’s sur ce match. Ces derniers ont d’ailleurs décidé de ne pas se laisser faire. Lui-même « victime » de Draymond, Grant Williams a réagi en demandant aux arbitres de prendre leurs responsabilités et d’appliquer les règles, même si cela nécessite une expulsion (via NBC Sports) :

« D’après les règles, une technique est une technique, peu importe la situation. En tant que joueurs, tout ce que nous voulons, c’est de la cohérence. Quand les arbitres ont décidé de ne pas donner de deuxième technique à Dray, nous nous y attendions et nous sommes passés à autre chose. Nous n’avons pas insisté là-dessus. […] Je pense qu’il faut comprendre à quel point une expulsion peut avoir un impact sur le jeu. Personne ne veut voir un match être impacté par une expulsion. Mais soit toutes les techniques sont les mêmes ou soit vous prenez en compte la situation quand vous pensez à une deuxième technique. Nous voulons simplement que les règles soient appliquées de manière simple et cohérente. » – Grant Williams

Qu’on soit d’accord ou pas avec les Celtics sur cette deuxième technique qui aurait pu expulser Draymond Green, on attend quand même un peu plus de fermeté de la part des officiels. On le connaît le Draymond, il vit pour la provocation, le trashtalking et tout ce qui va avec. Mais on a comme l’impression qu’il pouvait faire à peu près tout ce qu’il voulait une fois la première technique prise. Et en plus, quand on voit certains calls ou no-calls de nos amis les arbitres concernant Green, on se demande s’ils dormaient ou s’ils avaient tout simplement oublié leurs lunettes.

Dans ce Game 2, Draymond Green nous a encore fait admirer son « génie » pour pourrir le match de ses adversaires sans être pris par les arbitres. Côté Celtics, on peut se plaindre mais il va avant tout falloir dépasser ça pour recommencer à jouer au basket. Un Game 3 à domicile attend les Verts ce soir et on vous parie que Dray sera accueilli comme il faut au TD Garden. Reste à voir comment les arbitres réagiront pour la suite de la série.

Source texte : NBC Sports

Grant Williams and Draymond Green getting chippy early in Game 2 😳 pic.twitter.com/h4QIgD8b1y — ESPN (@espn) June 6, 2022