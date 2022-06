Malgré un dernier match bien crade, Jayson Tatum a réellement passé un cap au cours de cette saison 2021-2022. D’un point de vue statistique d’abord, mais aussi et surtout dans sa capacité à porter son équipe au sommet. Une campagne qui annonce déjà du très lourd pour les prochaines saisons du côté de l’ailier.

C’est donc sur une dernier match raté que les Celtics de Jayson Tatum referment le chapitre 2021-2022. Une saison très réussie quand on se souvient là où ils en étaient il y a quelques mois seulement. Mais ça n’a pas suffi pour battre des Warriors en mission lors des Finales et à l’image de son équipe, Jayson Tatum a craqué au pire moment en sortant un match 6 assez horrible : seulement 13 points inscrits, un petit 6/18 au tir (1/4 à 3-points), zéro lancer-franc tenté et 5 ballons perdus en 40 minutes de temps de jeu. Des chiffres symptomatiques d’un joueur qui est descendu d’un niveau sur la fin de la série, notamment dans les quatrièmes quart temps où il n’a été que l’ombre de lui-même depuis le Game 4. Une autre statistique assez parlante a d’ailleurs été sortie par StatMuse ces dernières heures, et elle ne met pas en valeur l’ailier de Boston :

Jayson Tatum is the first player in NBA history with 100 turnovers in a single postseason. pic.twitter.com/Jd7PKvYHCJ — StatMuse (@statmuse) June 17, 2022

100 ballons perdus par un joueur dans une même campagne de Playoffs, ce n’était tout simplement jamais arrivé dans l’histoire de la Grande Ligue. Une donnée qui peut paraître catastrophique mais qui reflète l’état du joueur et de son équipe, qui sont visiblement sortis épuisés de cette série. Quelques mauvaises perfs qui ne reflètent pas la saison de JT et ne doivent pas faire oublier ce qu’il a montré cette saison. Parce que jusqu’au début de ces Finales 2022, Tatum a simplement réalisé une saison monstrueuse. Rien qu’en saison régulière, le gars nous aura sorti une très belle ligne de stats : 26,9 points (45% au tir, dont 35% for three) 8 rebonds, 4,4 assists et 1 interception par match. Mais plus que les chiffres, c’est l’impression visuelle qui a marqué les esprits. En plus de son côté smooth, le Jay a fait d’énormes progrès dans plusieurs domaines, dont la création et la défense. Il est maintenant reconnu comme un joueur très sérieux des deux côtés du terrain et capable d’apporter dans tous les secteurs de jeu. Dans l’attitude aussi, le joueur a passé un cap. Il a endossé le costume de leader de son équipe, avec la pression et les responsabilité qui sont liées à ce rôle. On en a plutôt vu les résultats sur les premiers tours de Playoffs, où Tatum a été très fort et décisif malgré une grosse adversité sur son poste (coucou Kevin, coucou Jimmy). Au fil des mois, Tatum a donc gagné la considération de toute la Ligue et est maintenant reconnu comme l’un des meilleurs à son poste. Son trophée de MVP des Finales de la Conférence Est en est la preuve.

Maintenant, c’est quoi la suite pour Jayson ? Eh bien on peut imagine qu’on va encore parler de lui quelques années. Avec une grosse saison derrière lui et sa première expérience en Finales digérée, le type risque de revenir encore plus énervé la saison prochaine. Déjà pour confirmer avec ses Celtics que les perfs de cette saison n’étaient pas un one shot, mais aussi pour asseoir son statut individuel. Cette fois, JT se verrait d’ailleurs bien rentrer dans une autre discussion : celle du titre très convoité de MVP. Mais il va falloir gagner encore en régularité et vu la concu qui va se présenter face à lui, ça ne sera pas facile de décrocher le titre individuel suprême. Mais le fils spirituel de Kobe Bryant nous a prouvé cette saison qu’il en était capable, et à 24 ans, il a encore une marge de progression conséquente pour viser plus haut.

Une saison régulière splendide, des Playoffs très solides mais des Finales en demi-teinte : voilà la saison de Jayson Tatum résumée en quelques mots. Un exercice 2021-2022 dans lequel il aura changé de statut mais où il aura aussi vu le travail qu’il lui reste à fournir pour rentrer définitivement dans le cercle des tous meilleurs joueurs de la Ligue. La saison prochaine du troisième choix de la Draft 2017 sera scrutée avec attention pour voir s’il sera capable de poursuivre son ascension.

Sources : Twitter @statmuse / @FLEESPORTS