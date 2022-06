Auteur de Playoffs sensationnels mais globalement dans le dur face aux Warriors lors des Finales NBA, Jayson Tatum voulait finir fort la série pour essayer de porter Boston vers le titre suprême. Mais cette nuit, c’est tout le contraire qui s’est passé. Dans le match le plus important de la saison, JT a vécu un vrai cauchemar.

On se demandait à quel moment on allait avoir un Jayson Tatum Game dans ces Finales NBA 2022. Il ne restait plus beaucoup d’options, les Celtics étant menés 3-2 avant le Game 6 de cette nuit à Boston. Finalement, il n’arrivera jamais. Ce sixième match restera plutôt comme le pire de JT sur l’ensemble des Playoffs 2022. Bonjour le timing. 13 points seulement, 6/18 au tir (1/4 à 3-points), zéro lancer franc tenté, 5 ballons perdus au total, le tout en 40 minutes. Pas de doute, les chiffres piquent les yeux. Ce n’est pas la première fois qu’on a vu Tatum dans le dur sur cette postseason, mais souvent il avait réussi à vraiment impacter les autres aspects du jeu pour aider les Celtics malgré sa maladresse offensive. Cette nuit par contre, c’était juste un naufrage. Pendant que Jaylen Brown se battait comme un beau diable et qu’Al Horford donnait tout pour aider Boston à sortir la tête de l’eau, Tatum a galéré, encore et encore et encore. Pas d’impact, des mauvais choix, des hésitations… bref JT semblait tétanisé par l’enjeu de ce match à élimination. Ce n’est pas quelque chose à quoi on s’attendait, Tatum ayant souvent step-up lors des moments cruciaux qui ont caractérisé le magnifique parcours des Celtics. On n’oublie pas sa perf incroyable sur le parquet de Milwaukee dans le Game 6 (46 pions pour éviter l’élimination), mais il est clair que Jayson quitte aujourd’hui la grande scène par la plus petite des portes pour vivre un été qui s’annonce bien bien long pour lui.

Comment expliquer un tel non-match de la part de la superstar des Celtics ? On a parlé de l’enjeu, cela a sûrement joué. On se doit de mentionner Andrew Wiggins, qui a encore été exceptionnel en défense sur JT, à tel point que ce dernier a véritablement perdu ses moyens face à lui en fin de match. Impossible également de ne pas parler de la fatigue. Pour rappel, Tatum est non seulement le joueur NBA qui a joué le plus de minutes sur l’ensemble des Playoffs NBA 2022, mais aussi sur les deux dernières années depuis l’arrivée du COVID. Les Celtics sortaient de deux séries ultra usantes contre Milwaukee et Miami, séries qui sont allées à chaque fois jusqu’au Game 7 et qui ont laissé beaucoup de traces. Notamment chez Jayson, sur tous les fronts pour guider Boston vers le sommet de l’Est (27 points, 6,7 rebonds, 5,9 passes, 1,2 steal sur les trois premiers tours des Playoffs). On n’a jamais senti Tatum capable d’élever son niveau de jeu cette nuit, comme s’il n’avait tout simplement plus d’essence dans le réservoir. Est-ce que ça va lui permettre d’éviter les critiques aujourd’hui et lors des semaines à venir ? Évidemment que non, car quand on est une star du calibre de Tatum, c’est tout simplement interdit de passer au travers comme ça sans montrer au moins un sentiment de révolte. Mais ça permet juste de contextualiser un peu cette performance complètement moisie, une performance indigne d’un joueur de son talent.

On ne va pas y aller par quatre chemins : Jayson Tatum a tout simplement plombé les Celtics cette nuit. Un match catastrophique au pire moment, un match qui va forcément rester comme un point noir dans la carrière de JT peu importe ce qu’il va se passer par la suite. Le bon côté des choses, c’est que Tatum n’a que 24 ans et tout le talent du monde pour rebondir. Alors peut-être que cette expérience douloureuse lui servira de motivation pour monter encore plus haut l’année prochaine. En tout cas il aura des choses à se faire pardonner.