Depuis l’arrivée du COVID et la reprise de la NBA dans la bulle à la fin du mois de juillet 2020, les joueurs de la Grande Ligue suivent un rythme assez effréné, mais c’est encore plus le cas pour certains d’entre eux. En particulier Jayson Tatum, qui est tout simplement le basketteur qui a disputé le plus de minutes depuis deux ans.

6 935. Voilà le nombre de minutes jouées par Jayson Tatum depuis fin juillet 2020, quand il a rejoint la bulle de Mickey après plusieurs mois sans basket à cause de l’arrivée du COVID. Visiblement, la balle orange lui avait terriblement manqué durant cette période très sombre car depuis, JT ne s’arrête pas. On se rappelle du long parcours des Celtics dans la bubble, parcours qui s’est terminé au terme d’un Game 6 de Finales de Conférence Est contre le Heat. Ensuite, à peine trois mois plus tard, il a fallu repartir pour la saison 2020-21, composée de 72 matchs entre fin décembre et mi-mai (et durant laquelle JT avait d’ailleurs attrapé le virus). Étant donné que les C’s sont sortis dès le premier tour des Playoffs 2021 contre Brooklyn, vous vous dites probablement que JT s’est bien pris le temps pour se reposer pendant l’été. Faux, le mec a préféré partir à Tokyo avec Team USA pour disputer les Jeux Olympiques et rafler sa première médaille d’or. Ball is life comme on dit hein. Et puis évidemment, Tatum est aujourd’hui en Finales NBA après une longue saison faite d’abord de hauts et bas avec ses Celtics, puis caractérisée par une énorme ascension individuelle comme collective. Au total, pour apporter quelques précisions à la stat sortie par « la Voix des Boston Celtics » Sean Grande, Jayson Tatum a joué 190 matchs NBA depuis juillet 2020, régulière et postseason confondus. Et avec ça, vous ajoutez six matchs officiels avec l’équipe nationale aux JO, et ça donne donc 196 rencontres de basket disputées en un peu moins de deux années civiles. Sacré rythme !

A random conversation tonight made me wonder if Jayson Tatum has played more minutes than anyone else since the pandemic started. After some late night number crunching, turns out Jayson Tatum has played more minutes than anyone else since the pandemic started. pic.twitter.com/bgfDXx6osp — Sean Grande (@SeanGrandePBP) June 8, 2022

Si on zoome un peu plus sur ces Playoffs 2022, on se rend compte que Jayson Tatum est également le joueur NBA qui totalise le plus de minutes sur l’ensemble de la campagne. 814 exactement en l’espace de vingt matchs, soit 40,7 minutes par soir. Tout ça en jouant notamment contre des équipes hyper physiques comme Milwaukee et Miami, deux séries qui sont allées jusqu’au Game 7. Peut-être que tout ça explique en partie le début de finale pas tip top de JT contre Golden State, lui qui tourne pour l’instant à seulement 20 points (et 8 passes) par match à 30% au tir (50% à 3-points) et 73% aux lancers-francs. À moins que ça soit à cause de son épaule droite, qui visiblement le gêne un peu depuis quelques matchs. En tout cas, ce n’est pas vraiment le genre de production qu’on attend de la part de l’un des meilleurs scoreurs NBA actuels, qui aura à cœur de définitivement lancer sa série ce soir lors du Game 3 à Boston. Les Celtics en auront bien besoin face aux Warriors pour espérer reprendre les commandes de la finale.

Jayson Tatum n’a quasiment pas arrêté depuis deux ans, mais il arrive pratiquement à la ligne d’arrivée. La question, c’est de savoir s’il la franchira en premier avec son équipe de Boston, ou si la bande à Stephen Curry le battra au finish. Réponse dans une dizaine de jours au plus tard.

Source texte : @SeanGrandePBP