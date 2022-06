On parle beaucoup, et à raison, des perfs et des séquences offensives folles que peut nous offrir Stephen Curry. Mais un aspect de son jeu continue d’être bien sous-estimé malgré son investissement : la défense. C’est pourquoi la NBA a décidé de mettre un peu de respect sur Steph de l’autre côté du parquet, en sortant la compil’ des meilleures actions défensives du meneur des Warriors cette saison. Allez, c’est cadeau !

Eh oui, on a tendance à l’oublier tellement le type est un grand malade quand il s’agit de scorer, mais Steph Curry se débrouille plutôt pas mal pour protéger sa moitié de terrain. Et comme une bonne piqûre de rappel fait toujours du bien, la NBA a décidé de rendre hommage à cette partie de son jeu avec les meilleures actions défensives du shooteur fou dans cette saison 2021-22. Et même si on ne peut pas le mettre dans la catégorie des défenseurs « élite », on peut voir que le garçon est solide pour gêner ses adversaires directs. En même temps, on ne gagne pas trois titres de champion sans un minimum de solidité. Steph est finalement à l’image de cette équipe des Warriors : reconnu pour son jeu offensif mais aussi sérieux quand il s’agit de verrouiller dans les moments importants. La défense, un domaine dans lequel Curry a d’ailleurs progressé au fil des années, notamment dans son placement pour intercepter ou provoquer des fautes offensives. On peut d’ailleurs bien constater ça dans le Match 2 entre Celtics et Warriors, dans lequel Boston a été bien gêné par un Steph Curry toujours prêt à couper les lignes de passes. Alors on rend à Steph ce qui lui appartient et on apprécie ses qualités défensives.

Steph Curry might be best known for his offense but he’s been spectacular on defense, playing passing lanes and picking off steals in bunches!

Check out Steph’s best defensive work from this season 👀 pic.twitter.com/VwosW6PAGh

— NBA (@NBA) June 7, 2022