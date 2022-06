Les Finales NBA 2022 tiennent plus ou moins leurs promesses si l’on se base sur les deux premières rencontres de la série, mais il manque quand même quelque chose au niveau de la bande son : la voix du commentateur Mike Breen et ses fameux « BANG ! » qui font toute la différence. Heureusement, il devrait être de retour ce soir.

Il y a un peu plus de deux semaines, on vous sortait une petite compilation des meilleurs « BANG ! » de Mike Breen. C’était notre façon de lui souhaiter un joyeux anniversaire, le commentateur d’ESPN soufflant ses 61 bougies le 22 mai dernier. Depuis, Mike est malheureusement passé par la case COVID comme tant de personnes avant lui, ratant ainsi le Game 7 des Finales de Conférence Est entre le Heat et les Celtics ainsi que les deux premiers matchs des Finales NBA au Chase Center de San Francisco. Résultat, Mark Jones et Mark Jackson ont commenté le Game 1 en duo avec Lisa Salters sur le parquet, Jeff Van Gundy étant lui aussi absent pour cause de health & safety protocols. JVG est néanmoins revenu pour la deuxième rencontre de la série, au contraire de Mike Breen toujours absent. Mais bonne nouvelle, le roi du « BANG ! » sera normalement de retour derrière le micro pour le Game 3 crucial de la nuit prochaine au TD Garden de Boston. C’est Ben Cafardo d’ESPN qui a partagé la news, tout en ajoutant que Mike Breen allait participer à ses 17e Finales NBA en tant que commentateur play-by-play, un record.

Jeff Van Gundy is calling his 16th #NBAFinals, which is the most ever for a television analyst. Only Hubie Brown has called more overall (18 across Radio and TV). When Mike Breen returns on Wednesday, it will mark his 17th NBA Finals. The most ever for play-by-play. — Ben Cafardo (@Ben_ESPN) June 6, 2022

Clairement, sans Mike Breen, il manque un truc. Si on kiffe Mark Jones, Breen fait un peu partie des meubles aujourd’hui et certaines des plus grandes actions de la dernière décennie ont été transcendés par des « BANG ! » mémorables ou d’autres calls légendaires (« OH BLOCKED BY JAMES ! »). Comment imaginer le buzzer de Ray Allen en 2013 sans Breen aux commentaires ? Comment parler du buzzer incroyable de Stephen Curry sur le parquet d’Oklahoma City en 2016 sans mentionner la bande son qui va avec ? Ce ne sont que quelques exemples parmi d’autres, mais ce sont sans doute les plus marquants. Et le retour de Mike Breen est d’autant plus demandé que l’ami Steph réalise justement un sacré début de série, avec déjà douze banderilles envoyées en l’espace de seulement deux matchs. Mike aurait sans aucun doute pris un sacré plaisir à commenter les ficelles du Splash Brother ou l’exceptionnel missile de Jordan Poole du milieu de terrain, et si ça se trouve il a balancé des « BANG ! » tout seul devant sa TV tellement il a ça dans le sang. Heureusement c’est terminé à présent. Breen pourra à nouveau nous régaler dès ce mercredi à Boston, et on l’espère pour quatre matchs supplémentaires dans ces Finales NBA 2022.

Des Finales NBA sans Mike Breen aux commentaires ? Franchement on a du mal. Il fait partie du paysage et tout va beaucoup mieux dans notre vie de fan quand il est là pour accompagner les 3-points de Stephen Curry et compagnie. Préparez-vous, parce que Mike a beaucoup de « BANG ! » à rattraper.