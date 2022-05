Sans lui, la NBA n’aurait pas tout à fait la même saveur. Lui, c’est Mike Breen. Le célèbre commentateur des Knicks et de la chaîne ESPN possède certainement le gimmick le plus iconique de toutes les voix du sport US. À l’occasion de son anniversaire, retour sur ses onomatopées les plus mythiques. À base de « Bang », obviously.

À chacun son présentateur fétiche. Tous les avis sont recevables, tant que cela va plus loin que le « Oui. » d’Arsène Wenger sur TF1. Parmi les commentateurs de basket aussi, certaines personnalités se dégagent. On pense évidemment à Eric Collins, le speaker vedette des Charlotte Hornets qui s’est fait un nom la saison dernière en montrant un enthousiasme démesuré à chaque action. Mais lorsqu’il s’agit de transmettre des émotions devant un match de panier-ballon, difficile de faire mieux que Mike Breen. En mai 2021, le New-Yorkais a d’ailleurs rejoint le Hall of Fame au même titre que Bill Russell, Toni Kukoc, Chris Bosh, Paul Pierce, Ben Wallace ou encore Chris Webber. Un manieur de micro hors pair qui fait désormais partie du Panthéon de la NBA et que l’on a la chance d’écouter pour la trentième saison consécutive cette année. Que vous soyez accrocs aux highlights ou abonnés au League Pass, vous l’avez forcément déjà entendu pour la simple et bonne raison qu’il commente les plus grosses affiches de la saison sur ESPN aux côtés de Jeff Van Gundy et Mark Jackson. D’abord passé par la radio puis devenu le speaker officiel des Knicks, il est notamment devenu le présentateur principal des Finales NBA depuis 2006 en antenne nationale. Autant d’années durant lesquelles il a pu assister à des actions mythiques… et lâcher des expressions qui le sont tout autant. Frissons garantis avec la vidéo ci-dessous (même sans regarder les images).

Our very own Mike Breen will be honored by the @Hoophall tonight with the Curt Gowdy Media Award. Which call is your favorite? pic.twitter.com/xr92ooygtR — ESPN (@espn) May 14, 2021

Il n’y a que l’embarras du choix. Le game-winner de Stephen Curry en prolongation contre le Thunder lors de sa saison de MVP unanime en 2016, des plays un peu plus rétro signées Kobe Bryant ou Carmelo Anthony. Du plus récent avec Luka Doncic et évidemment des grands moments de sport avec les Finales 2013 ou 2016. Aussi clutch que les joueurs cités plus haut, Mike Breen ne choke jamais dans les fins de match irrespirables. Il trouve toujours les mots justes pour accompagner les instant classics et nous accompagne même jusque dans notre quotidien en faisant son apparition dans nos playlists lo-fi préférées. La grande question serait de savoir si ces actions de légende auraient la même résonnance aujourd’hui si elles avaient été commentées par quelqu’un d’autre. La réponse la plus limpide tient en 4 lettres : BANG.

L’origine de cette onomatopée remonte à ses années de fac à l’université de Fordham dans la Grosse Pomme. À l’époque, Mike Breen remarque qu’un spectateur crie « Bang » à s’en vider les poumons à chaque grosse action qui se déroule sous ses yeux. Après quelques essais derrière le micro, il adopte définitivement la formule. Et vous, quel est votre commentaire préféré de Mike Breen ?

Quel est votre commentaire préféré de Mike Breen ? Curry way downtown (@ OKC 2016)

Bryant for the win (vs Suns 2006)

Anthony for 3 (vs Bulls 2012)

Doncic pulls up (vs Clippers 2020)

Rose fires away (vs Cavs 2015)

Artest that's a 3 (vs Celtics 2010)

Back out to Allen (vs Spurs 2013)

Oh, blocked by James (@ Warriors 2016) View Results