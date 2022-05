Remplacé à la surprise générale à la mi-temps par Victor Oladipo, Jimmy Butler n’a pas participé à la deuxième mi-temps du Game 3 entre Boston et Miami. La cause ? Son genou droit s’est remis à siffler et le Heat a ainsi préféré le laisser sur la touche. Mais pas de quoi trop s’inquiéter pour la suite.

À l’image de Draymond Green qui était venu saluer ses copains à l’entrée des vestiaires après le premier succès des Warriors à Memphis lors du tour précédent, Jimmy Butler a félicité les siens dans le couloir suite à leur grosse victoire à Boston dans la troisième manche cette nuit. Buckets n’a pas été expulsé contrairement à Draymond mais il n’a pu jouer qu’une seule mi-temps à cause de ce genou droit qui le gêne de temps à autre sur ces Playoffs 2022. On rappelle qu’il avait raté le Game 5 contre Atlanta au premier tour à cause d’une inflammation, rebelote ce samedi en plein milieu d’une rencontre cruciale. Et évidemment, dans ce genre de situation, on se pose toujours des questions par rapport à la suite des opérations. D’après les premières infos qu’on a pu recevoir via Anthony Chiang du Miami Herald, ce bobo n’aurait rien de bien significatif et y’a des chances pour que Jimmy revienne dès le Game 4 prévu lundi soir. Le coach du Heat Erik Spoelstra a lui préféré rester prudent au lieu de trop s’avancer, déclarant après la rencontre via ESPN que « Jimmy manquait d’explosivité » samedi soir et que « les deux jours à venir seront très importants ». Une certaine dose d’incertitude entoure donc le franchise player de Miami sur le très court terme, et on peut légitimement se demander si le résultat du Game 3 aura un impact direct sur la décision que prendra le Heat par rapport à la disponibilité de son joueur.

En l’emportant samedi au TD Garden, le Heat a déjà accompli son objectif : reprendre l’avantage du terrain après l’avoir perdu lors du Game 2 à Miami. Cela ne veut évidemment pas dire que la quatrième manche compte pour du beurre aux yeux des Floridiens, car on ne peut pas se permettre de sacrifier des matchs de Playoffs et encore moins de Finales de Conférence. Si Jimmy Buckets et le staff médical du Heat sont chauds pour qu’il joue, vamos. Mais si vous avez la santé de votre meilleur joueur qui est dans la balance, y’a peut-être deux-trois calculs à faire. Au pire, le Heat revient à Sud Plage à 2-2 avec un Game 5 à jouer devant son public de boomers. Franchement, il y a pire comme scénario surtout si ça peut permettre à Jimmy d’être beaucoup plus en jambes. Alors peut-être que la meilleure chose à faire est de laisser le genou au repos pendant quelques jours afin de ne pas prendre de risque et ainsi continuer les Playoffs plus sereinement. Une chose semble en tout cas certaine : si la team de Miami veut aller au bout, elle aura besoin d’un Butler au top de sa forme, et pas à 50, 60 ou 75%. Au Heat de trouver le meilleur moyen pour gérer cette situation.

Miami a réussi à s’en sortir sans Jimmy lors du Game 3 à Boston, ce qui lui permet de gagner du temps si jamais Butler a besoin de repos. Il faudra évidemment surveiller l’état de santé de Buckets de près mais la chose à retenir à chaud, c’est que le bobo n’a rien de bien sérieux et que Butler devrait être de retour en tenue très vite.

