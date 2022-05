Une nouvelle fois menés 2-0 comme en demi-finale de conférence face aux Suns, les Mavericks n’ont pas d’autre choix que de réagir dès cette nuit lors du Game 3 (3h) pour continuer à espérer dans cette série. Stat encourageante pour les fans de Dallas : Golden State est tombé deux fois en deux matchs dans le Texas durant la saison régulière cette année.

On le sait, la saison régulière et les Playoffs, ce n’est pas vraiment le même délire. Alors il faut toujours rester prudent quand on souhaite se baser sur des matchs joués entre fin octobre et mi-avril pour tenter de prévoir ce qu’il va se passer en mai. Mais ce n’est pas pour autant qu’on ne peut pas en tirer certains enseignements, ou bien tout simplement y chercher un motif d’espoir quand il en faut un. C’est le cas pour les Mavericks aujourd’hui, incapables d’aller chercher une victoire dans la Baie de San Francisco et donc dans l’obligation de protéger leur parquet lors des deux rencontres à venir à Dallas. Cela commence ce dimanche avec ce Game 3 qui représentera la troisième confrontation entre Mavs et Warriors à l’American Airlines Center cette saison. Le résultat des deux autres ? Victoire de la bande à Luka Doncic, à chaque fois. 99-82 début janvier, 122-113 début mars. On se souvient particulièrement de la première car c’est dans celle-ci que Stephen Curry a joué l’un de ses pires matchs de la campagne 2021-22 : 5/24 au tir, 1/9 à 3-points, 5 pertes de balle. Fun fact, c’était lors de la soirée du retrait de maillot de la légende Dirk Nowitzki, alors peut-être que Steph ne voulait tout simplement pas gâcher la fête. Blague à part, le meilleur shooteur de l’histoire avait galéré comme rarement face à la défense physique de Dallas, enchaînant les mauvais choix et les maladresses. Tout le contraire du Game 2 de la série à Golden State il y a deux jours, dans lequel Curry a sorti l’une de ses perfs les plus abouties de ces Playoffs 2022 (32 points, 8 rebonds, 5 passes, 11/21 au tir dont 6/10 du parking).

On imagine que le coach de Dallas Jason Kidd s’est refait cette rencontre de janvier en replay pour voir comment perturber au mieux le rythme de Steph cette nuit. C’est probablement un passage obligé sur le chemin de la victoire pour les Mavs, qui auront évidemment besoin en plus de ça d’un grand Luka Doncic pour espérer repartir avec la win cette nuit. En mars dernier, Luka avait planté 41 pions sur la tête d’une équipe de Golden State privée de Draymond Green, soit un de moins que dans le Game 2 de vendredi et quasiment deux fois plus que Curry, qui s’était complètement éteint dans le quatrième quart-temps. On rêve d’un scénario similaire ce dimanche côté Dallas, d’autant plus que Spencer Dinwiddie – entre autres – s’était également illustré il y a deux mois en marquant 17 points en sortie de banc avec plusieurs shoots cruciaux. Toute aide sera la bienvenue pour Luka Magic dans le Game 3 de ce soir, lui qui commence à enchaîner les perfs à 40 pions en Playoffs mais avec une défaite au bout. Est-ce qu’on verra le supporting cast qui a aidé Dallas à arriver jusqu’en Finales de Conférence Ouest cette nuit ? Ou le « supporting cast » qui a plombé les Mavericks lors des défaites sur cette campagne de Playoffs 2022 ? Vaudrait mieux que les copains de Luka soient au taquet du début à la fin contrairement à vendredi car en face, la puissance offensive peut évidemment faire très mal.

« On défend seulement quand on attaque bien, et on ne défend pas quand on n’arrive pas à scorer. Il faut qu’on fasse mieux par rapport à ça à ce moment-là de la saison. » – Jason Kidd, sur la défaite du Game 2

Laissant échapper une avance de 19 points dans le Game 2 à San Francisco, les Mavericks veulent retenir le positif pour l’appliquer à nouveau cette nuit pendant 48 minutes et cette fois-ci repartir avec la win. La saison se joue en partie aujourd’hui pour Dallas, donc défaite interdite pour la bande à Luka.