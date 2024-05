Dans ce qui sera sûrement – comme souvent pour les séries à 2 partout – le tournant de ce premier tour entre Mavericks et Clippers, ce sont bien les potes de Luka qui se sont imposés largement. Les Clippers, toujours privés de Kawhi Leonard, ont complètement rendu les armes en seconde mi-temps et n’ont pas mené passé le premier quart. Les Mavs auront l’opportunité de mettre un terme à la série à domicile demain soir.

Qu’elle est dure cette série pour les Clippers, sans pouvoir compter sur Kawhi Leonard. Troisième match sans le cyborg, première défaite dans ce contexte pour LA. Les Clips ont fait la classique “partie de merde avec trop de pertes de balle, adresse pourrie et défense permissive”. Un meilleur scoreur de l’équipe à 15 points, en général ça n’aide pas. 4/13 au tir, 11 rebonds, 4 passes pour Paul George, c’est trop juste. Son lieutenant Harden (7 points, 4 rebonds, 7 passes, 4 ballons perdus) en triple single et le dernier Hall of Famer de la bande, Russell Westbrook en 5 points 6 rebonds. Le meilleur joueur des Clips fut un immense Ivica Zubac auteur d’une merveille à 15 points (7/8 aux tirs) avec 6 rebonds et 2 passes. Bon…

Côté Mavericks, on a déroulé. Luka propose 35 points, 7 rebonds et 10 passes à 14/26 au shoot, et avec de la défense très sérieuse ! Le Slovène était bien secondé par Dereck Lively II en sortie de banc : 12 points, 7 rebonds, 5/5 aux tirs, 2/2 aux lancers, c’est propre monsieur le rookie. Maxi Kleber a également été bien en vue en première période (15 points à la fin de la soirée) alors que Kyrie restait discret (14 points, 6 passes). Avec tout ça, les Mavs prennent donc le lead dans la série.

Les blancs et bleus n’ont pas eu à forcer. L’adresse est bonne, de loin (14/39) comme au global (47/87). Adversaire tenu sous les 95 points, on est donc vraiment sur un match satisfaisant pour les hommes de Jason Kidd, un match référence malgré l’absence d’un franchise player en face. Petit milestone, Luka devient en plus le cinquième joueur de l’histoire à faire 20 matchs à 30 points en Playoffs avant ses 26 balais.

La suite ? Ce vendredi à Dallas, avec un Game 6 entre Clippers et Mavericks. Pas de news de Kawhi. Jouera, jouera pas ? On sait pas. Luka et Kyrie ont quoi qu’il en soit l’occasion de renvoyer définitivement tout ce petit monde à la maison, et quelque chose nous dit qu’ils ne vont pas se gêner.