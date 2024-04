Clippers – Mavericks, épisode III : la revanche Doncic. Il n’y a pas bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… Dallas était vaincu par les Clippers au premier tour des Playoffs. En 2020 comme en 2021, la force était du côté des Californiens de PG-13PO. Mais depuis, le côté obscur s’est renforcé et apparaît mieux armé que jamais pour renverser l’ordre et upset la série. L’avant-première du troisième film de la trilogie est même en prime-time, rendez-vous à 21h30.

Confrontations en saison régulière :

10 novembre : Mavericks – Clippers, 144-126

– Clippers, 144-126 25 novembre : Clippers – Mavericks, 107-88

– Mavericks, 107-88 20 décembre : Mavericks – Clippers, 111-120

Les dernières confrontations remontent à plus de 4 mois, et force est de constater que les rapports de forces ne sont plus du tout les mêmes. En début de saison, les Mavs ne s’en sortaient pas avec les blessures et Kyrie Irving avait manqué 22 matchs entre novembre et janvier. Tout bascule à la trade deadline, quand la rotation change du tout au tout avec les trades pour Daniel Gafford et P.J. Washington. Depuis, les Texans sont une des équipes les plus chaudes de la ligue : seize victoires pour deux petits revers entre début mars et début avril, ça préchauffe fort. Menés par un Luka Doncic sur Tatooine (ou peut-être encore plus loin dans la galaxie), leurs ambitions s’étendent bien au-delà du premier tour.

À LA, difficile d’en dire autant concernant l’état de forme actuel. Après une entame délicate post trade de James Harden, c’est plutôt au mois de janvier que les Clippers ont atteint leur pic. Surtout, tout le monde était présent sur ses deux genoux, ce qu’on ne peut plus affirmer aujourd’hui. Après le buzzer iconique de Luka Doncic dans la bulle, le Game 7 décisif pour départager tout le monde en 2021, nouveau moment dans la légende cette année ? Depuis son élimination en 2021, le Slovène est à plus de 35 points de moyenne face aux Clippers. Revanche time.

Kawhi Leonard pourra-t-il tenir sa place ?

Si les Clippers ont réussi leur saison, c’est bien parce que Kawhi Leonard a disputé 68 matchs. C’est d’ailleurs une première depuis… 2016-17. Mais on ne change pas les habitudes, sa présence pour le début de la post-season est incertaine. Après une rupture partielle d’un ligament croisé il y a 3 ans et une déchirure du ménisque l’an dernier, c’est toujours une inflammation à ce même genou droit qui cause des sueurs froides aux Californiens. Le staff n’est pas alarmiste, mais l’enjeu est de taille. Avec lui, LA dispose d’un des défenseurs les plus polyvalents de tous les temps, qui a en plus envoyé une saison offensive bluffante de propreté (24 points à 52% au tir, 41,7% de loin et 88% sur la ligne). Les Clippers ont disputé 14 rencontres sans The Claw cette saison, pour un bilan moyen de 7 succès pour 7 revers.

Sans lui, l’équilibre est mis à mal, et Paul George se retrouve à devoir porter un gros fardeau offensif. James Harden semble lui aussi gêné physiquement, et n’affiche que 17 points à 38% d’adresse dont 33 derrière l’arc sans l’ancien MVP des Finales cette année. Malgré tout ça, LA peut faire la différence grâce à son banc. Le duo Russell Westbrook – Norman Powell en tête, les Angelinulos peuvent profiter des minutes sans Doncic pour appuyer là où ça fait mal. Les Mavs n’ont que le 18è rating défensif cette saison, le pire pour une équipe qualifiée pour les Playoffs à l’Ouest.

Seul Dereck Lively est embêté par les pépins physiques à Dallas. Le rookie, qui sort du banc depuis l’arrivée de Daniel Gafford, devrait revenir rapidement selon les dernières infos. La paire Doncic-Irving a été mise au frigo dans la dernière semaine de régulière et se porte comme un charme. Dernier facteur X : Jason Kidd. Le coach des Mavericks, souvent critiqué, n’a plus de marge en cas d’élimination anticipée. Début de réponse à toutes ces questions dimanche soir à la Crypto.com Arena !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Clippers – Mavericks, dimanche 21 avril à 21h30

Game 2 : Clippers – Mavericks, dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 avril à 4h

Game 3 : Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 avril à 2h

Game 4 : Mavericks – Clippers, dimanche 28 avril à 21h30

Game 5* : Clippers – Mavericks, dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai

Game 6* : Mavericks – Clippers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai

Game 7* : Clippers – Mavericks, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai

