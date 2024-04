C’est la série la plus serrée de l’Est – sur le papier – dans ces Playoffs NBA 2024. Les Cavaliers, quatrièmes, affrontent le Magic, cinquièmes. Deux équipes plutôt épargnées par les blessures et qui se ressemblent : pace lente, ça défend le plomb mais c’est plus à la peine du point de vue offensif. Allez, c’est parti pour la preview !

Confrontations en saison régulière :

Au premier match entre les deux équipes cette saison, le Magic, privé de Wendell Carter Jr., s’incline malgré 42 points de Paolo Banchero, pas aidé par un 2/23 bien crado du parking alors que les Cavs étaient à plus de 41% derrière l’arc. Au second round, les deux équipes sont en galère d’adresse mais le Magic se répartit bien les tâches, toujours sans son pivot titulaire. Pour les Cavaliers Evan Mobley était absent et les hommes de Bickerstaff s’inclineront de 10 points, même écart qui leur avait permis de l’emporter lors de la première rencontre.

Wendell Carter Jr. est de retour pour le match 3, un blowout des Cavs grâce à un premier quart où ils scorent deux fois plus qu’Orlando. +27 à la fin du quatrième, notamment grâce à une adresse de loin à en décorner les bœufs. 20/38 du parking, sans Darius Garland ni Evan Mobley. Pour le dernier match opposant les deux adversaires, Donovan Mitchell est absent et Orlando s’appuie sur son banc (63 points sur les 116 du Magic) et son adresse (14/25 de loin) pour s’imposer de 7 points. Un match où les Cavaliers ont encore proposé des choses intéressantes, avec une adresse au-delà des 45% à 3-points et tous les starters à plus de 14 points.

Pour l’historique sur la saison ça fait égalité, deux partout, mais les deux équipes ne se sont jamais affrontées au meilleur de leur forme puisqu’on recensait pour chacun des quatre matchs au moins un absent du cinq majeur pour une des deux équipes. A presque tous les matchs, l’adresse des Cavaliers a posé des problèmes à une équipe d’Orlando pourtant réputée pour jouer dur, mais rarement capable de rendre la pareille et d’être dangereuse du côté de son attaque.

Pour cette série les cinq majeurs et les sixièmes hommes attitrés des deux équipes devraient bien être actifs dès le départ. Les deux équipes vont donc pouvoir développer tout leur potentiel défensif. Le Magic vient d’ailleurs de réintégrer son léviathan défensif Jonathan Isaac à son 5 majeur lors du dernier match de saison régulière capital face aux Bucks. Côté Cavs, on est un plus short que le Magic en terme d’effectif. Le Magic n’a aucun blessé à recenser, les Cavs ne peuvent compter ni sur Sam Merrill, ni sur Dean Wade, deux options bien exploitées par JB Bickerstaff en sortie de banc cette année.

Le Magic est-il vraiment trop limité offensivement ?

Les Cavaliers ont dépassé à deux reprises la barre des 120 points face à Orlando cette saison. Marquer plus de 120 points dans un match, ce n’est arrivé que douze fois à Orlando dans le temps réglementaire depuis octobre. Oui, le Magic donne plus de garanties que les Cavaliers défensivement de ce qu’on a vu cette saison, mais c’est un écart qui semble moins important que celui qui existe entre les attaques de Cleveland et d’Orlando.

Une chose est sûre, le meilleur scoreur de cette série se trouve à Cleveland, et il a plus d’un carton à son actif en Playoffs. Le Magic n’a aucune arme offensive du niveau de Donovan Mitchell, aucun joueur auquel on peut laisser la balle en main sur de longues séquences en fin de match pour faire la différence. Pas de quoi paniquer, le passé nous a montré que l’arrière de l’Ohio pouvait être géré en premier tour de Playoffs avec une défense bien organisée, mais il est tout de même intéressant de pouvoir compter sur ce genre de marqueurs quand viennent les moments chauds d’un match de post-season.

On a eu droit cette saison en Floride à de belles séquences avec l’assemblage Banchero – Wagner qui a beaucoup, beaucoup d’avenir dans la ligue, mais compliqué d’en attendre trop de ce duo tant il a… un an et demi de vécu derrière lui, seulement. Certains soirs, le Magic peut compter sur une très bonne production de Jalen Suggs qui fait un très bon boulot depuis le début de la saison en 3&D, mais là aussi ça peut être irrégulier. La clé pour cette équipe du Magic sera de trouver des solutions pour élever le niveau de son attaque au fil de la série. L’attaque découle souvent de la défense, les magiciens ont de la ressource et peuvent compter sur la fougue de la jeunesse, il y a moyen de faire mieux fonctionner cette attaque !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Cavaliers – Magic, samedi 20 avril à 19h

Cavaliers – Magic, samedi 20 avril à 19h Game 2 : Cavaliers – Magic, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h

Cavaliers – Magic, dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 avril à 1h Game 3 : Magic – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h

Magic – Cavaliers, dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 avril à 1h Game 4 : Magic – Cavaliers, samedi 27 avril à 19h

Magic – Cavaliers, samedi 27 avril à 19h Game 5* : Cavaliers – Magic, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai

Cavaliers – Magic, dans la nuit du mardi 30 avril au mercredi 1er mai Game 6* : Magic – Cavaliers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai

Magic – Cavaliers, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai Game 7* : Cavaliers – Magic, dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 mai

