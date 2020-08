Officiel : Bucks – Magic et Raptors – Nets en entrée des Playoffs, on connait les deux premières séries à l’Est

Cela fait pratiquement deux semaines que l’on a repris nos habitudes en pouvant switcher d’un match à l’autre durant toute la nuit. Le pouce commence doucement à se souvenir de l’emplacement des touches sur la zapette et il devrait être fin prêt pour les Playoffs qui débutent lundi. Justement, on connaît déjà deux séries du premier tour pour nous ambiancer dès le début des choses sérieuses.

Déjà qualifiés en Playoffs depuis le mois de février, les Bucks voulaient quand même assurer la première place à Orlando. Pour l’honneur, puisque l’avantage du terrain ne servira à rien cette saison au sein de la bulle. Mission remplie pour Giannis et ses potes qui aborderont bien l’été avec le meilleur bilan de la Ligue malgré une reprise difficile à Disney avec deux victoires pour quatre défaites jusqu’à présent. Service minimum pour Milwaukee qui veut probablement garder des forces pour l’heure de vérité qui commence réellement ce lundi. En attendant de connaître le calendrier exact de cette première journée de postseason, on sait déjà qui devra se coltiner le MVP en titre dans une série en sept matchs. Pas de remake des Playoffs 2019 pour le Magic cette année donc, il faudra jouer l’upset face aux disciples de Mike Budenholzer. Sur le papier, les Bucks ont un net avantage mais attention quand même à Orlando qui aura l’avantage officieux d’évoluer à domicile ou au moins pas trop loin de la maison durant ces Playoffs. Ça vaut ce que ça vaut, mais il faudra bien cela pour espérer tenir tête au leader en l’absence d’Al-Farouq Aminu et de Jonathan Isaac. La bonne nouvelle, c’est que Evan Fournier participera à la post-saison pour la deuxième année de suite avant de se retrouver face à un choix de carrière important et une player option en sa possession pour la saison prochaine. Le Magic n’a pu faire mieux que la huitième place, la faute à une équipe de Brooklyn surprenante.

Décimés par les blessures, partis en direction de la Floride sans KD ni Kyrie Irving ou encore DeAndre Jordan et Spencer Dinwiddie, on ne donnait pas cher de la peau des Nets. Le seed #8 semblait jouable grâce à une avance confortable sur les Wizards mais difficile d’espérer mieux dans ces conditions. Et pourtant. Avec un bilan de 4-2, les hommes de Jacques Vaughn ont surpris du monde à l’instar de TLC parfaitement intégré dans sa nouvelle franchise. Résultat, une septième place assurée qui leur évitera de croiser les Daims trop tôt en Playoffs. Il faudra à la place se débarrasser des champions en titre pour créer l’exploit. La cote est faible, surtout que Toronto a impressionné du monde également au sein de la bulle. Fred VanVleet est déjà en train de s’assurer de toucher le jackpot pendant l’été, Kyle Lowry est en pleine forme tout comme Pascal Siakam ou encore Chris Boucher auteur d’un immense dunk la nuit dernière lors de la victoire face… aux Bucks. Ce n’est pas un tirage facile pour Brooklyn qui essayera au moins de gratter un match pour éviter de concéder un sweep. Néanmoins, nous ne sommes pas au bout de nos surprises alors n’enterrons personne trop vite.

C’est tout pour le moment, le reste des affiches devrait se décanter dans les prochains jours avec déjà sept matchs prévus cette nuit pour y voir un peu plus clair dans les brackets. On a bien vu que les cartes avaient été un peu rebattues après la pause et on pourrait bien avoir droit à quelques upsets dans ces Playoffs. Pourquoi pas de la part du Magic ou des Nets après tout ? Ce serait so 2020.

