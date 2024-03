Course aux Playoffs 2024 : les Lakers rigolent, les Warriors beaucoup moins

Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Pistons – Pelicans : 101-114 (stats)

Clippers – Sixers : 107-121 (stats)

Heat – Cavaliers : 121-84 (stats)

Bucks – Thunder : 118-93 (stats)

Wolves – Warriors : 114-110 (stats)

Lakers – Pacers : 150-145 (stats)

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

Bonne opération du jour : Lakers, Heat, Sixers

Trois vainqueurs cette nuit. Les Lakers ont livré un match ultra-offensif, ont failli lâcher mais n’ont pas cédé. Los Angeles revient petit à petit sur le trio Kings – Mavericks – Suns, et ne doit pas lâcher de match pour espérer les dépasser. Mission accomplie cette nuit, il faut poursuivre !

Toujours à L.A., mais plus tôt dans la soirée, les Sixers ont battu les immondes Clippers (lorsqu’ils jouent en début de journée aux US, tout du moins). Combiné à la défaite d’Indiana, ils reviennent à 0.5 match de retard des Pacers ! Enfin, de l’autre côté du pays, le Heat a fracassé les Cavaliers. Ce qui leur permet d’être à égalité… avec les Sixers. Qui a dit qu’on s’ennuierait avec la course aux Playoffs à l’Est ?

Mauvaise opération du jour : Warriors, Pacers

En ayant perdu sur le fil chez les Wolves, Golden State voit les Rockets se rapprocher un peu plus… et les Lakers s’éloigner d’avantage. La 10e place semblait être un acquis qui appelait à plus, c’est désormais un statut très fragile qu’il ne sera pas aisé de conserver. Les Pacers, comme expliqué ci-dessus, voient-eux Sixers et Heat s’approcher dangereusement, attention à ne pas glisser en Play-in !

Le programme de la nuit prochaine

0h : Cavaliers – Hornets

0h30 : Hawks – Celtics

0h30 : Knicks – Pistons

0h30 : Raptors – Nets

1h : Bulls – Wizards

1h : Rockets – Blazers

1h : Spurs – Suns

2h : Nuggets – Grizzlies

2h : Jazz – Mavericks

3h : Kings – Sixers

3h30 : Clippers – Pacers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Heat

Cavs – Pacers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Heat – Sixers et Bulls – Hawks

Nuggets – Kings, Mavericks, Warriors ou Lakers

Thunder – Kings ou Mavericks

Wolves – Suns

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Kings – Mavericks et Warriors – Lakers