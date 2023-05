Les Lakers ont fait le break au Game 4 et la série repart désormais à San Francisco pour un Game 5 sous tension. Les Warriors n’ont désormais plus droit à la moindre défaite alors que LeBron James et sa bande peuvent finir le boulot dès ce soir. Rendez-vous à 4h du matin pour le début des hostilités.

Et si la série entre Lakers et Warriors prenait fin… dès ce soir ? Alors qu’on s’attendait tous à un scénario épique en 7 matchs, les Angelinos pourraient bien finir le boulot en seulement cinq. Il faut dire que côté Dubs, certains cadres ont du mal à donner pleinement satisfaction. Sans surprise, tous les yeux sont tournés vers Jordan Poole, totalement à côté de la plaque sur cette série (8 points à 35% au tir et 32% de loin en 19 minutes) et de manière générale depuis le début des Playoffs.

Hormis le premier match à domicile, le sixième homme de luxe des Warriors ne trouve plus la solution. Cata dans ses choix en attaque, une brèche ouverte en défense, le volatile des Dubs est plus un poids qu’autre chose pour Steve Kerr en ce moment. Le coach de Golden State n’hésite d’ailleurs plus à le bencher : Poole n’a joué que 48 minutes en tout sur les 3 derniers matchs. NBC Sports rapporte notamment une certaine tension dans le vestiaire de Golden State et un joueur très frustré par la tournure des événements. Si les Warriors soutiennent publiquement leur arrière, on se doute qu’ils attendent un peu mieux d’un joueur qui, on le rappelle, a prolongé l’été dernier pour 128 millions sur 4 ans.

“There’s no sense in isolating [Jordan Poole] in this situation.” Steph explains that everyone on the Warriors needs to play better to get out of the 3-1 hole pic.twitter.com/CpsiivaqL1 — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 9, 2023

Pour ne rien arranger, Klay Thompson traverse lui aussi une panne à l’adresse. En feu lors du Game 2, le Splash Bro a compilé 24 points à 8/25 au shoot sur les deux matchs dans la Cité des Anges. Compliqué dans ces conditions d’aller gagner des matchs, même si Stephen Curry se donne à 200% sur le terrain.

En face, les Lakers ont moins de problèmes à trouver des solutions offensives. Derrière Anthony Davis et LeBron James, il y a toujours un bonhomme pour step-up quand il faut. On a eu du Rui Hachimura contre Memphis, Austin Reaves évidemment, Dennis Schröder à l’occasion et au dernier match c’est le revenant Lonnie Walker IV qui a joué au facteur X avec un money time de feu.

Lonnie Walker IV is the first Laker to have 15+ points off the bench in the 4th quarter of a Playoff game since… Kobe Bryant, who scored 17 points on May 8, 1997 v the Utah Jazz. Exactly 26 years ago, to the day. pic.twitter.com/OWBRghVoMI — NBA History (@NBAHistory) May 9, 2023

L.A. n’a plus qu’un match à gagner et la franchise fera son retour en Finale de Conférence, une première depuis 2020 et le titre acquis dans la bulle d’Orlando. Et si les Purple and Gold devenaient la belle surprise de ces Playoffs 2023 en allant choper une dix-huitième bannière de champion ? Un cap symbolique car il permettrait de dépasser l’ennemi héréditaire de Boston, leader aux bagues remportés depuis… 1963.

Fin des haricots pour les Warriors ou une série qui n’a pas encore dit son dernier mot ? Rendez-vous à 4h pour avoir la réponse.