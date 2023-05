Le fils de Dennis Rodman va rejoindre Bronny James à USC

On l’a appris ces derniers jours : Bronny James jouera à l’université de Californie du Sud (USC) l’année prochaine pour sa première saison NCAA. Avec lui ? Il y aura un autre “fils de”, à savoir D.J. Rodman, fiston de Dennis.

Les Trojans d’USC seront incontestablement l’une des équipes à suivre en NCAA l’an prochain.

Premièrement parce qu’il y aura bien sûr Bronny James, le fils de LeBron décidant d’amener ses talents à USC. Deuxièmement parce qu’il sera accompagné de l’un des meilleurs prospects de la classe 2023, Isaiah Collier. Et enfin parce que le fiston de Dennis Rodman a choisi de se joindre à la fête si l’on en croit son dernier post Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dennis Rodman Jr (@dj_rodman)

Contrairement au futur freshman Bronny, D.J. Rodman a déjà plusieurs années universitaires derrière lui. L’ailier de 22 ans et d’1m98 possède quatre saisons NCAA au compteur sous les couleurs de Washington State, université qu’il est donc sur le point de quitter après une campagne 2022-23 à 9,6 points (38,1% à 3-points) et 5,8 rebonds en 31 matchs joués.

Le fils de Dennis n’est pas projeté dans les mock drafts et ne semble pas avoir d’avenir en NBA. Néanmoins, en rejoignant Bronny James à USC, il gagnera forcément en exposition et ce sera à lui d’en profiter pour montrer son potentiel 3&D à l’aile. Avec possiblement LeBron et Dennis en tribunes…

