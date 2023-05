Le Madison Square Garden est à quelques heures de l’un des matchs – si ce n’est le – match le plus important des Knicks depuis plusieurs années. Menés 3-1 par le Heat, les Bockers doivent absolument l’emporter pour que la série continue. La clé pour que New York se sauve les miches ? Un Tom Thibodeau qui dessine autre chose que des S façon Suzuki sur sa plaquette.

Erik Spoelstra est un prodige du coaching, c’est un fait. Au premier tour, il a gobé tout cru Mike Budenholzer. Depuis le début de la demi-finale, il a tabassé Tom Thibodeau. Et cela n’a jamais semblé aussi flagrant que lors du dernier match. Jamais, pendant la rencontre, Miami n’a semblé en mesure de plier l’affaire. Et pourtant, jamais New York n’a été capable de revenir. La faute à des attaques ciblées de la part du Heat, d’un jeu collectif et surtout plein de hargne, qui se jette sur chaque ballon.

Un jeu qui gagne, en gros. Et qui gagne ensemble. Tout le contraire d’un Tom Thibodeau qui ne compte que sur ses cadres (plus de 40 minutes de jeu pour trois des cinq membres du cinq majeur au Game 4) pour faire le boulot, et sur les remplaçants pour faire souffler très sporadiquement les joueurs importants. Le souci ? C’est que prendre de telles décisions, c’est donner du pain béni au Spo’. Le coach du Heat n’a eu qu’a organiser sa défense autour des points sensibles qu’étaient RJ Barrett et Jalen Brunson – Julius Randle ayant un problème de fautes – pour contrer efficacement les Knicks. En attaque ? La même : on cible Barrett qui défend comme du n’importe quoi et on appuie dessus pour créer des décalages ou s’ouvrir le cercle. Rien de bien compliqué à contrer pour le Thib’, mais rien d’effectué non plus. Et une troisième défaite à la clé qui place Miami en ballotage ultra-favorable vis-à-vis des finales de Conférence.

Ce soir au Garden, la clé viendra sans doute du banc des Knicks. Complètement dépassés dans le duel avec celui de South Beach – 32-10 en faveur des remplaçants du Heat au Game 4 – les seconds couteaux de New York devront faire la différence en apportant plus. Une condition qui ne sera rendue possible que par des rotations fréquentes et surtout, par de la confiance accordée de la part du coach. Sans ça, on risque d’assister à un match en faux rythme, avec une team de Floride qui pousse le chrono sur 24 secondes et des Knicks paniqués qui cherchent à répondre vite. Un cercle vicieux qui épuisera les locaux et facilitera la tâche des visiteurs. Mauvaise nouvelle tant qu’on y est : Immanuel Quickley est listé comme “doubtful” en raison d’une douleur à la cheville. Raison de plus de faire confiance aux rotations tiens.