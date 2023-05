La saison régulière 2022-23 du Championnat de France (Betclic ELITE) est sur le point de toucher à sa fin et avec ça, plusieurs récompenses individuelles seront comme d’habitude décernées. Parmi les finalistes, il y a un nom qui revient souvent et que vous connaissez peut-être : Victor Wembanyama.

Le nom de Wemby était sur toutes les lèvres tout au long de la saison. C’est donc en toute logique qu’on le retrouve parmi les finalistes aux différents trophées individuels de fin d’année.

# Les 3 finalistes pour le titre de Meilleur défenseur

Victor Wembanyama

Alpha Diallo

Yakuba Ouattara

# Les 3 finalistes pour le titre de Meilleur jeune

Victor Wembanyama

Bilal Coulibaly

Zaccharie Risacher

# Les 3 finalistes pour le titre de MVP

Victor Wembanyama

Ronald March

Matt Morgan

Est-ce qu’un triplé historique attend Wembanyama après sa saison XXL sous les couleurs des Mets 92 ? Probable.

Avec 21,8 points (54,7% au tir), 10,3 rebonds, 2,4 passes et 3,1 contres de moyenne en 32 matchs de régulière, Victor a affolé les compteurs. On parle du meilleur scoreur, rebondeur, contreur et joueur à l’évaluation (26,2) du championnat français, autant dire qu’il y a lui et les autres. Une domination individuelle ponctuée en plus d’un gros bilan collectif, les Mets 92 squattant à la deuxième place du classement derrière Monaco (bilan de 22 victoires – 10 défaites).

La LNB dévoilera les vainqueurs des différents trophées le 17 mai prochain à 19h, sur l’émission LNB Extra de beIN Sports. Ce sera au lendemain de la Loterie NBA (16 mai), qui dévoilera quant à elle la franchise dans laquelle Wembanyama jouera à partir de la saison prochaine.

Pour les détails concernant le mode de scrutin, on vous invite à aller faire un tour juste ici.

Source texte : LNB

