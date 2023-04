Un dimanche soir comme les autres sur la planète NBA ? Oh que non. Ce soir c’est le feu, ce soir on sort les kevlars au Madison et on finit en feu d’artifice californien, pour une soirée qui s’annonce d’ores et déjà historique.

Le programme

On ne peut juste pas faire mieux. Vraiment. Une entrée tout ce qu’il y a de plus virile et tendue entre les deux belles surprises de ces Playoffs 2023, dans une série où les initiales J et B sont plutôt bien cotées. Fut une époque où Knicks et Heat se mettaient sur la gueule au propre comme au figuré chaque année en Playoffs, pas dit qu’on entre dans une nouvelle ère mais 2023 fera en tout cas date les fans de New York et Miami. 19h donc pour cette mise en bouche bien saignante, et 21h30 pour le main event, un Game 7 qui s’annonce exceptionnel entre les Kings, à domicile, et les Warriors, au pied du mur pour ne pas sortir dès le premier tour, moche pour un champion sortant. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Steve Kerr vivent peut-être les dernières heures de la dynastie GS, De’Aaron Fox, Domantas Sabonis et Mike Brown écriront peut-être l’une des plus belles pages de l’histoire pourtant touffue des Kings, et tout ça aura lieu – pour ne rien gâcher – en direct sur la chaine YouTube de TrashTalk.

Deux matchs, deux incroyables raisons d’aimer la NBA. Si vous avez un pote qui se tâte parce qu’il s’emmerde au foot, proposez lui donc de passer la soirée chez vous, c’est gagné d’avance.