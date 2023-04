Héroïques pour arracher le Game 6 au Chase Center, les Kings ont l’occasion de finir la série à la maison ce soir face aux Warriors. Passé près de l’élimination, Sacramento va-t-il envoyer le champion en titre en vacances ?

Nous y voilà, le match qu’on espérait tous, un Game 7 entre Kings et Warriors, le premier de ces Playoffs 2023. Le plus beau, c’est qu’il arrive sans doute dans la série la plus passionnante à suivre. Le meilleur ? Il sera commenté en direct sur votre chaîne YouTube préférée à 21h30. Après la magnifique entame des Kings, on avait spéculé sur une fin prématurée pour les Warriors. Hop, les Dubs avaient remis les pendules à l’heure avec trois victoires de rang. Pas de bol pour Steve Kerr, ses joueurs se sont vautrés au moment de conclure l’affaire à la maison, offrant désormais à Sacramento une occasion en or de remporter la mise devant son public du Golden 1 Center. Alors, qui va l’emporter ? Regardons un peu le story telling des deux côtés.

Golden State : parce que c’est le champion en titre et que c’est peut-être la dernière de la dynastie Warriors (au complet)

Ouais, on fait un peu dans le pessimisme mais au moment d’écrire ces lignes, rien ne dit que les cadres des Warriors seront tous là à la rentrée prochaine. La prolongation du GM Bob Myers traine en longueur, Draymond Green et Golden State semblent partants pour négocier un nouveau contrat mais encore faut-il se mettre d’accord. Bref, deux visages importants de la franchise restent dans l’incertitude et ça serait un sacré séisme que de les voir ailleurs qu’à San Francisco. Pour éviter un tel scénario, la meilleure chance reste d’aller au bout et d’ajouter un nouveau titre NBA à la collection de la dynastie de Stephen Curry et compagnie.

Seulement voilà, le champion en titre s’est mis des bâtons dans les roues en perdant sur son terrain et la perspective d’aller jouer au Golden 1 Center n’a rien d’une bonne nouvelle. Déjà parce que Golden State n’est pas franchement connu pour sa solidité à l’extérieur (11-30 en saison régulière) mais aussi car les Kings ont remporté deux des trois matchs disputés devant les fans au maillot violet dans cette série. Niveau ambiance, autant dire que ça risque d’envoyer de sacrés décibels.

Reste qu’en face, c’est Golden State, les Splash Brothers, Draymond Green, Steve Kerr, l’histoire d’une équipe qui a surmonté tellement de montagnes qu’on n’ose même pas parier contre eux, encore moins dans un Game 7. L’expérience des Dubs pourrait bien faire la différence contre une équipe de Sactown pleine de répondant mais clairement moins habituée à vivre ces matchs couperets. Pour le moment, ce gap de vécu ne s’est pas vu mais ça pourrait arriver ce soir. Du côté des joueurs de GS, on y croit fort.

Another opportunity awaits on Sunday. pic.twitter.com/AwJC7OFeVM — Golden State Warriors (@warriors) April 29, 2023

Sacramento : parce que le cœur de la Beam Team est immense et parce qu’on rêve d’un Kings – Lakers au second tour

Depuis le début de la saison régulière, la mission des Kings a été la même : fermer des bouches. Sacramento pourra jamais tenir sur la durée dans le Top 8 ? Ils finissent même sur le podium. La malédiction des Playoffs ? Brisée. Même sur cette série contre les Warriors, la plupart des observateurs avait tendance à miser sur Golden State. Avec le doigt en vrac de Fox et un Game 6 à San Francisco, il semblait logique de perdre espoir dans la cause mais Sacramento ne lâche jamais l’affaire. Avec les tripes, les Rois sont allés dans la Baie pour faire tomber le Chase Center avec la manière.

Le mental de cette équipe est incroyable, comme sa capacité à ne jamais renoncer malgré l’adversité. Malgré les bobos, les états de forme qui varient d’un match à l’autre, les Kings sont toujours dans le coup pour rejoindre le second tour. Mieux, ils semblent presque favoris avec l’appui d’un Golden 1 Center plein à craquer derrière eux.

Ont-ils les épaules pour faire sortir le champion en titre dès le premier tour ? Ça serait un sacré accomplissement et cela permettrait aussi des retrouvailles avec les Lakers, l’ennemi héréditaire, plus croisé en Playoffs depuis 2002 et une série qui avait laissé un goût dégueulasse dans la bouche des fans de Sactown. 21 ans plus tard, la rivalité va-t-elle repartir de plus belle ? Il faudra d’abord passer sur le corps des Warriors pour ça.