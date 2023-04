On pensait que les Warriors avaient fait le plus dur et allaient conclure après leur grosse victoire lors du Game 5 à Sacramento. Au lieu de ça, ils ont proposé une grosse bouse lors de la sixième manche cette nuit face aux Kings, laissant ces derniers s’imposer tranquillement pour arracher un match 7 dimanche.

“Méconnaissables.”

Si un mot pouvait résumer la prestation des Warriors ce vendredi, c’est probablement celui-là. Non seulement on n’était pas nombreux à voir le champion en titre vendanger une occasion de passer au tour suivant devant son public, mais surtout on ne connaît personne sur cette pauvre Terre qui avait pronostiqué une défaite de 20 points des Dubs en montrant un tel visage. Pas même du côté de Sacramento.

“Les Kings ont abordé le match avec plus d’énergie, et ont mieux exécuté. La meilleure équipe a gagné ce soir, ça c’est sûr. Ils sont venus et ont mérité leur victoire.” – Steve Kerr

C’est comme si Golden State avait abordé ce match en ayant la certitude de l’emporter, mais sans faire le boulot sur le terrain. Il existe un mot pour ça : la suffisance. Ce n’est pas la première fois que les Warriors en font preuve cette saison, mais la plupart du temps c’était en déplacement. C’est pour cela qu’une telle défaite est si choquante. On parle d’une équipe de Golden State qui avait gagné 35 matchs sur 43 au Chase Center cette année, et qui possédait l’opportunité d’en finir avec une équipe des Kings talentueuse mais inexpérimentée. Normalement, connaissant les Warriors, ça termine le boulot sans trembler, au lieu de ça Golden State a offert à son public – dépité – la pire défaite à domicile dans un match qualificatif pour le prochain tour.

The Warriors suffered a historic home loss to the Kings in Game 6. pic.twitter.com/O0TGCYimNH — SportsCenter (@SportsCenter) April 29, 2023

On peut pointer du doigt beaucoup de choses sur le plan tactico-technique pour expliquer cette défaite de Golden State. Certains choix chelous de Steve Kerr (26 minutes pour un Jordan Poole à côté de la plaque, seulement 10 pour Gary Payton II, les rotations impliquant Stephen Curry…), l’incapacité des Warriors à répondre au jeu small-ball des Kings, les difficultés pour trouver un semblant de rythme offensif (seulement 20 passes décisives pour 18 turnovers), et toutes ces petites choses qui peuvent faire basculer un match d’un côté ou de l’autre.

Sauf qu’au vu de “l’effort” proposé par les Warriors, cela passe presque au second plan. Les Kings – dos au mur – sont arrivés sur le terrain avec l’énergie nécessaire pour gagner un match de Playoffs, Golden State non. Les Dubs ont été dominés dans l’envie, eux qui ont notamment terminé à -11 au rebond (53 à 42, 18 rebonds offensifs pour Sacramento).

“Nous n’avons pas exécuté notre plan de jeu. On sait quoi faire pour gagner. Toutes les petites choses, revenir en transition, les box-outs, les pertes de balle, ce genre de choses. On n’a pas respecté le plan de jeu.” – Kevon Looney

“It’s been that kind of game for Jordan Poole.”—Mike Breen pic.twitter.com/cSgo0ax0l0 — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) April 29, 2023

Le plus gros symbole de la faillite des Warriors cette nuit, c’est incontestablement Jordan Poole. On n’est pas là pour prendre à part un seul joueur, surtout dans un tel naufrage collectif. Par contre, on ne peut pas non plus passer outre la prestation de JP, à côté de ses pompes pendant tout le match (7 points à 2/11 au tir) pendant que Golden State tentait de recoller aux Kings. “Une soirée frustrante” pour reprendre les mots de Steve Kerr, qui a continué de faire confiance à son arrière même quand il coulait son équipe. Peut-être que sa cheville – touchée en début de série – impacte sa production actuelle mais ce qui est certain, c’est que Poole est à des années-lumière de ressembler à un joueur pesant 130 millions de dollars.

Individuellement comme collectivement, au niveau des joueurs comme des coachs, il y a pratiquement tout à jeter côté Golden State dans ce Game 6. Est-ce simplement un gros trou d’air ou le match dont on se souviendra quand on parlera de la fin de la dynastie Warriors ? L’avenir répondra à cette question. Mais le Game 7 de dimanche à Sacramento devrait déjà nous apporter quelques éléments de réponse.