Habitué à nous proposer des performances en mode “montagnes russes”, D’Angelo Russell a choisi le meilleur jour pour montrer son meilleur visage. Dans le match à élimination face à Memphis cette nuit, devant un public des Lakers prêt à exploser, DLo a planté 31 points pour terminer top scoreur du Game 6.

On ne sait pas si c’est la présence de Kyrie Irving (futur agent libre) au premier rang qui a motivé Russell, mais une chose est sûre : DLo a joué comme si sa place aux Lakers en dépendait.

Cette nuit, c’est lui qui a donné le ton en attaque dans le premier quart-temps. D’Angelo a regardé Ja Morant droit dans les yeux pour tout de suite mettre la pression sur ce dernier et la défense des Grizzlies. Du playmaking, du scoring, du shoot, Russell était comme à Venice Beach, enchaînant step-back, floater, lay-up et caviars pour Anthony Davis. Il a même participé au gros début de match des Lakers en défense, preuve que c’était sa soirée.

Même si le match semblait déjà plié à la mi-temps, DLo a ensuite pris le soin de bien mettre le couvercle sur ce Game 6, enchaînant les banderilles à 3-points dans le troisième quart-temps pour définitivement faire couler les Grizzlies. Ses stats au final ? 31 points à 12/17 au tir dont 5/9 du parking, c’est hyper propre et c’est surtout son record personnel en Playoffs, lui qui a connu pas mal de trous d’air sur la grande scène les années précédentes (notamment l’an dernier avec les Wolves).

“Le fait d’être dans cette position, de pouvoir maximiser ma situation. Vous savez tous par quoi je suis passé, ce n’est pas un secret. Être au top, se qualifier pour le prochain tour avec cette franchise, et avoir l’opportunité de contrôler ce qu’on peut contrôler, c’est une bénédiction.” – D’Angelo Russell, après le match

C’est la meilleure revanche pour D’Angelo Russell.

Sortir ce genre de performance deux mois et demi après avoir été tradé, dans l’équipe où il a connu un début de carrière difficile, tout ça pour envoyer les Lakers au second tour des Playoffs, bref DLo ne pouvait pas rêver meilleure soirée. Et en plus, il s’est mis bien en vue de la prochaine intersaison, lui qui devra négocier un nouveau contrat en tant qu’agent libre.

Alors bien sûr, Russell devra confirmer sa bonne forme lors des échéances à venir, avec le plus de régularité possible. Mais cette performance lors du Game 6 face aux Grizzlies, personne ne pourra lui enlever. Quoi qu’il arrive.