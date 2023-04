Avec la possibilité de boucler la série devant leur public cette nuit, les Lakers ont démonté les Grizzlies des deux côtés du terrain. Et si le duo D’Angelo Russell – LeBron James a fait le show en attaque, Anthony Davis a lui sorti un match immense en défense.

Les joueurs de Taylor Jenkins risquent d’en faire des cauchemars tout l’été.

Dans le match le plus important de leur saison, les Grizzlies n’ont jamais vu le jour, et l’une des raisons à cela se nomme Anthony Davis. L’intérieur superstar des Lakers a proposé une performance défensive juste exceptionnelle dans le Game 6 : 5 contres, 14 rebonds dont 13 défensifs, mais surtout une impression de domination flippante face à une équipe de Memphis qui ne possédait pas les armes (pas de Brandon Clarke et de Steven Adams, 5 fautes pour Jaren Jackson Jr. et Xavier Tillman dans le match) pour rivaliser dans la raquette.

La soirée d’Anthony Davis en une action. 🔞🔞 pic.twitter.com/WyfgPzBWoB — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 29, 2023

Sur l’ensemble des 28 minutes où il était sur le terrain cette nuit, Anthony Davis n’a quasiment rien laissé aux Grizzlies. Quand ces derniers ont essayé de s’approcher du cercle ? Oh boy, c’était sale. Le monosourcil a non seulement contré cinq tirs mais il en a aussi gêné une dizaine d’autres, Memphis se heurtant à un véritable mur à l’intérieur. En dernier rempart défensif ainsi qu’en aide pour sublimer une défense collective qui a étouffé les Grizzlies toute la soirée, Davis a fait étalage de sa polyvalence, et sa force de dissuasion était en full effect. Demandez donc à Ja Morant – 10 points à 3/16 au tir cette nuit – ce que ça fait d’affronter un tel phénomène…

Pure dominance by Anthony Davis. pic.twitter.com/wU8HISZvo5 — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) April 29, 2023

“Ce soir, il a joué comme AD. Il était énorme.” – LeBron James, après le match

La performance d’AD en défense cette nuit conclut en beauté une série dans laquelle il aura joué comme le meilleur défenseur de l’année (sorry Jaren Jackson Jr.). Certes, Davis a connu des hauts et des bas en attaque sur l’ensemble des six matchs (20,8 points de moyenne), mais alors il était absolument partout dans sa moitié de terrain avec ses 4,3 contres et ses 13,7 rebonds. Il est même entré dans l’histoire des Lakers en sortant le deuxième plus gros total de blocks sur une série de Playoffs (26, cinq de plus que l’ensemble de l’équipe des Grizzlies…) à égalité avec Shaquille O’Neal.

Un monstre, tout simplement.