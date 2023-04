Ratant une première opportunité de boucler la série à Memphis il y a deux jours, les Lakers voulaient profiter de leur retour à Los Angeles pour décrocher leur qualification pour les demi-finales de Conférence Ouest. Ils l’ont fait, en infligeant une véritable humiliation à des Grizzlies qui n’ont jamais vraiment vu le jour. Le film du match (interdit aux -18 ans), c’est juste en dessous.

Les statistiques du Game 6

Contrairement aux Warriors plus tôt dans la nuit, les Lakers prennent assez rapidement les commandes du match pour mettre les Grizzlies au bord du précipice. Comme prévu, LeBron James est “meilleur au Game 6”, lui qui est bien bien focus pour tenter de réduire à néant les espoirs de Memphis. Mais c’est surtout l’un de ses coéquipiers qui brille en début de rencontre.

On ne sait pas si c’est la présence de Kyrie Irving au bord du terrain qui motive D’Angelo Russell, mais DLo sort une mixtape en combinant scoring et playmaking face à Ja Morant. Quant à Anthony Davis, il est absolument PAR-TOUT en défense, lui qui ne laisse quasiment rien passer près du cercle. Bref, le duo Russell – Davis détruit Memphis, pendant que James est sur le banc. Les Grizzlies sont eux en grosse galère au niveau de leur shoot extérieur, et doivent en plus faire sans leur sniper Luke Kennard blessé. Vous ajoutez à ça des ballons perdus et forcément l’écart passe rapidement au-dessus des dix points. Il atteint même la vingtaine d’unités au milieu du second quart.

Vous l’avez compris, la première mi-temps est un vrai calvaire pour Memphis. On voit clairement les limites des Grizzlies Oursons en matière de spacing tandis que les absences de Brandon Clarke et Steven Adams à l’intérieur font plus mal que jamais. Surtout que le duo Xavier Tillman – Jaren Jackson Jr. enchaîne les fautes (7 à eux deux en première mi-temps). Desmond Bane, qui a garanti un Game 7 après sa grosse perf du Game 6, est lui particulièrement ciblé par la défense des Lakers (notamment Dennis Schroder). Ja Morant est également perturbé par l’intensité défensive de Los Angeles, qui sanctionne en transition quand l’opportunité se présente. Tout le monde est au diapason chez les Angelinos, tout le monde coule à Memphis.

17 points d’avance à la pause pour les Lakers, de quoi donner le sourire à Jack Nicholson, Dr. Dre et Cie.

LeBron James : « Je serai meilleur au Game 6 » LeBron au Game 6 :pic.twitter.com/ECPDIuUS1F — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 29, 2023

Les Grizzlies n’ont plus le choix, ils doivent jouer leur meilleure mi-temps de la saison pour espérer rester en vie. Mais très vite au retour des vestiaires, on se rend compte que Memphis va vite partir en vacances.

Les Lakers entament la seconde période comme ils ont joué la première : au taquet. D’Angelo Russell plante un premier 3-points sur une passe de LeBron, puis un second sur une passe de… LeBron, belote rebelote. Ensuite c’est Jarred Vanderbilt qui ajoute une banderille, avant qu’Austin Reaves n’active le mode showtime en transition. C’est une véritable avalanche, DLo plantant deux tirs à 3-points supplémentaires pour enfoncer Memphis. +30, les Grizzlies sont KO.

Avec un quart-temps et demi à jouer, les hommes de Taylor Jenkins partent de beaucoup trop loin pour espérer quoi que ce soit. Et puis de toute façon, ils n’ont ni les armes ni le cœur pour rivaliser ce soir. Au contraire, on voit Anthony Davis humilier Santi Aldama avec un énorme contre, avant d’aller finir un alley-oop tout aussi monstrueux sur Jaren Jackson Jr. sous les “AD ! AD !” du public. This kind of night !

Les 12 dernières minutes du match sont anecdotiques, mais le message est passé. En surclassant les Grizzlies dans tous les compartiments du jeu, ces Lakers-là peuvent clairement afficher leurs ambitions pour la suite des Playoffs. Quant à Memphis, le moment est clairement venu de se remettre en question…