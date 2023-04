Après leur victoire au Game 5 à Sacramento l’autre jour, les Warriors étaient dans la position parfaite pour conclure la série à la maison et valider leur ticket pour les demi-finales de Conférence Ouest. Mais c’est tout le contraire qui s’est passé cette nuit. À côté de leurs pompes et opposés à des Kings hyper sérieux, les champions en titre sont passés au travers (99-118). Allez, on attaque le récap.

Les statistiques du Game 6

Jouer un match à élimination dans l’antre du champion en titre, c’est un challenge énorme, encore plus pour une équipe comme les Kings qui connaît sa première expérience en Playoffs. Mais malgré l’enjeu de ce Game 6, c’est bien Sacramento qui rentre le mieux dans le match, tandis que Golden State bafoue son basket. 8-0 d’entrée pour les Kings derrière un dunk d’Harrison Barnes et deux banderilles de Keegan Murray et Domantas Sabonis, ce dernier réalisant un gros début de match en répondant également présent en défense.

Ces premières minutes donnent le ton pour l’ensemble de la première mi-temps. Une première mi-temps pas très belle dans l’ensemble, entre shoots ratés et turnovers des deux côtés. Mais à petit jeu-là, les Warriors galèrent plus que les Kings malgré leur expérience et leur ADN de champion.

Alors que Klay Thompson tente d’activer le mode Game 6 Klay (16 points en 14 tirs sur la première mi-temps) et que Stephen Curry marque ses 13 points en première période, ça a du mal à suivre derrière. Au contraire, y’a beaucoup de déchets, comme dans le jeu de Jordan Poole qui passe complètement au travers de son début de match (pas que le début d’ailleurs…). Draymond Green est en plus gêné par les fautes, et il faut attendre les dernières minutes du second quart-temps pour voir Andrew Wiggins enfin se réveiller en attaque. Ce sont surtout les lancers-francs qui permettent aux hommes de Steve Kerr de ne pas sombrer (14/19 sur les 24 premières minutes) face à des Kings bien décidés à jouer le coup à fond, même si ça prend des coups de coude dans la tronche.

Another look at Domantas Sabonis taking a Kevon Looney elbow to his left eye in that first half during their jump ball. pic.twitter.com/iyxliUwHA4 — Sean Cunningham (@SeanCunningham) April 29, 2023

Comme un symbole, le jeune Keegan Murray s’illustre en plantant plusieurs banderilles, lui qui confirme sa montée en puissance dans la série. Malik Monk joue très bien son rôle de dynamiteur en sortie de banc en alternant scoring et playmaking, Trey Lyles apporte une très belle contribution dans une configuration small ball (avec Sabonis sur le banc), et même Terrence Davis y met son grain de sel. Quant à De’Aaron Fox, discret en début de match, il préchauffe en fin de mi-temps pour repousser n’importe quel run potentiel des Dubs. Présent au niveau de l’intensité, mettant beaucoup de rythme et dominant au rebond (notamment offensif), Sacramento est en tête pendant quasiment toute la première période. 58-51 à la pause.

On attend le réveil des Warriors. Mais les joueurs de Steve Kerr sont comme les fans du Chase Center, ils sont aux abonnés absents en début de deuxième mi-temps. C’est pas focus en défense malgré l’intégration de Draymond Green dans le cinq (à la place de Jordan Poole), ça laisse des opportunités en transition même sur panier marqué, et offensivement ça vendange. Il faut attendre le milieu du troisième quart pour voir enfin Golden State hausser le ton en défense et trouver du rythme en attaque, pendant que Domantas Sabonis prend déjà sa cinquième faute. Zone danger pour les Kings ? Oui, mais Malik Monk joue les pompiers de service pour éteindre toute possibilité d’incendie.

Le sixième homme de Sacramento est au four et au moulin. Il enchaîne les banderilles pour climatiser le Chase, il ouvre de grosses opportunités pour son copain du backcourt De’Aaron Fox, et se permet même de lâcher un gros block sur Jordan Poole. À lui tout seul, Monk score plus de points que l’ensemble du banc de Golden State. Et de l’autre côté du terrain, les Kings empêchent les Warriors de trouver leur zone de confort, l’écart monte jusqu’à +13 avec Steph Curry sur le banc !

Monk au caviar

Monk au contre

Monk du parking pic.twitter.com/prTLuVlj40 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2023

Il reste 12 minutes à Golden State pour éviter le scénario de la mort : un Game 7 à Sacramento. Alors Stephen Curry, moins en vue dans ce match que lors des autres rencontres de la série, chauffe en enchaînant les ficelles au début du quatrième quart, mais Sacramento a toujours une réponse. Quand c’est pas De’Aaron Fox c’est Malik Monk, quand c’est pas Monk c’est Trey Lyles. Preuve que c’est pas la soirée de Golden State, Curry laisse filer plusieurs points sur la ligne des lancers-francs…

Jamais on ne sent les Warriors capables de recoller aux Kings dans le quatrième quart-temps. En plus des lancers ratés côté Golden State, Kevin Huerter trouve enfin la mire en plantant deux tirs à 3-points au meilleur moment, lui qui a tant galéré jusqu’ici dans la série. De +10, l’écart passe à +16 puis +19 à quatre minutes de la fin. Mode garbage time activé, mais surtout Game 7 programmé !