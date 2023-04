Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Après l’élimination des Bucks, certaines langues se délient dans le Wisconsin. Jae Crowder a expliqué qu’il n’avait pas aimé être mis sur le côté pendant la majorité de la série contre Miami. Le joueur se demande même pourquoi les Bucks l’ont signé si c’est pour le mettre sur la touche. Ambiance.

Les Raptors commencent à faire passer des entretiens pour trouver le remplaçant de Nick Nurse sur le banc. Selon Adrian Wojnarowski, de très nombreux assistants sont dans la liste de Masai Ujiri, dont Kenny Atkinson à Golden State. Désormais coach des Aces en WNBA, Becky Hammon serait aussi une piste à suivre pour Toronto.

Toujours pas d’info sur l’état du genou de Joel Embiid. Doc Rivers n’est pas certain que son joueur sera prêt pour le Game 1 face aux Celtics ce lundi.

Jericho Sims va se faire opérer de l’épaule et il manquera donc la fin des Playoffs pour les Knicks.

