La logique est respectée ! Le duel que beaucoup attendaient entre Celtics et Sixers va bien avoir lieu, en demi-finale de Conférence Est. Joel Embiid et ses gars contre les Jay Brothers, voilà une affiche qui fait baver. Le gagnant de cette prestigieuse série historique dans l’histoire de la ligue ira défier le vainqueur de Knicks – Heat en finale de Conférence.

Alors que de l’autre côté du tableau de l’Est, les surprises ont été exceptionnelles, la logique est respectée ici. Celtics et Sixers ont disposé de leur adversaires et fait respecter leur statut, pour offrir aux fans de basket une demi-finale qui va quoi qu’il arrive déchaîner les passions. Les dynamiques des deux équipes sont un peu différentes, mais le choc s’annonce épique.

Les Celtics ont un peu fait tarder leur qualification. D’abord par sentiment apparent de facilité, puis ensuite par de mauvais choix et à cause d’un grand Trae Young. N’empêche que ce Game 3 concédé à Atlanta est une anomalie, et le gagner aurait permis de tuer psychologiquement l’adversaire. Du mépris ? Non, pas forcément. Juste le sentiment que ces Faucons sont moins forts, et qu’on peut se permettre de prendre le temps. La fin du match de cette nuit en est la preuve. Lorsque que le Celtics basketball se met en route, c’est trop rapide pour Atlanta qui a pris l’eau en l’espace de deux minutes. La preuve que cette équipe peut être terrifiante… lorsqu’elle le veut.

De leur côté, les Sixers ont assuré en éliminant proprement Brooklyn en quatre matchs. Une série entièrement contrôlée du début jusqu’à la fin, et ce sans Joel Embiid au dernier match. Blessé au pied, le géant camerounais devrait être de retour pour le début des demi-finales de conférence. Derrière Jojo, James Harden a réalisé une belle série, tout comme PJ Tucker. Ce dernier devrait d’ailleurs être l’une des clés de la confrontation à venir, par sa capacité à défendre sur les gros joueurs adverses.

Alors, que faut-il attendre de ce Celtics – Sixers ? Tout d’abord, une série disputée à tous les instants. Hormis pépin physique majeur dans l’une des deux équipes, aucune formation ne pas clairement favorite. Les Celtics ont bien l’expérience et un niveau de jeu impressionnant, mais leur série face à Atlanta n’est pas forcément du genre à aller dans le sens d’une demi-finale dominée unanimement par Boston. Les Sixers vont bien sûr devoir compter sur Joel Embiid, mais également sur James Harden. Ce que les Nets ont proposé au premier tour défensivement sera repris par les Trèfles, mais à un tout autre niveau. Et comme face à Brooklyn, les cols bleus du groupe de Doc Rivers vont devoir se sublimer pour espérer rivaliser avec ceux de Boston, qui jouit par ailleurs d’une profondeur de banc exceptionnelle.

Élément important de cette confrontation ? L’histoire. En NBA, la rivalité Celtics – Sixers ne veut pas rien dire, loin de là. Les deux équipes sont celles qui ont joué le plus de séries de Playoffs l’une contre l’autre, avec 21 séries jouées. Jayson Tatum, Jaylen Brown et Joel Embiid – entre autres – vont marcher dans les traces de Wilt Chamberlain et Bill Russell, mais également Julius Erving et Larry Bird. Téma la puissance de la phrase. Pour faire le résumé de la série à venir ? Des matchs serrés, des actions de dingue et un contexte historique plus que notable entre ces deux équipes. Tout ce qu’il faut pour qu’on ait droit à une pure série.

Source : Statmuse.