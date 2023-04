Double choke : les Bucks et les Cavs sont en vacances ! Apéro TrashTalk

Le mois d’avril touche à sa fin et comme chaque année il est l’heure de souhaiter de bonnes vacances à quelques franchises. Pour les Bucks et les Cavs ? On leur souhaite surtout de trouver des solutions cet été, histoire de repartir du bon pied.

Oh le choke ! Pronostics loupés, brackets à la poubelle, hiérarchie bouleversée, et avec la manière s’il vous plait. Face aux Knicks les Cavs ont semblé tétanisés par l’enjeu et ont pris le tarif, face au Heat les Bucks se sont délités et n’ont pas su trouver les solutions face à l’immense Jimmy Butler. Dans les deux cas ? Deux énormes déceptions pour les perdants et une remise en question nécessaire avant d’aborder la Free Agency et la saison 2023-24.

Raisons de l’échec, level de déception, manière de réagir et solutions à trouver… On en parle ? Allez, on en parle !

