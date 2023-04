Petite nuit, un seul match. Est-ce que cela veut dire que ça n’a pas été intéressant ? Non, loin de là. Les Celtics ont assuré leur qualification en Playoffs après une fin de match exceptionnelle face aux Hawks. Trae Young s’est fait dessus en deuxième mi-temps, et Atlanta file à Cancun.

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

JAYSON TATUM DUNK FOR 30 POINTS.

CELTICS ROLLING LATE IN Q4.

8 POINT BOSTON LEAD.

LESS THAN 2 MINUTES ON TNT! pic.twitter.com/cVwOarF7Sb

— NBA (@NBA) April 28, 2023