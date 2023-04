Après près de deux semaines de lutte, les Hawks sont officiellement éliminés des Playoffs. Victorieux au Play-in, les Faucons étaient attendus à Cancun très tôt, puisque les Celtics se dressaient sur leur route. La logique est respectée, au détail près qu’ils ont montré de la combativité pour forcer Boston à s’employer plus que prévu. Allez, à l’année prochaine !

Qualifiés pour le play-in en qualité de huitième de la conférence Est, les Hawks avaient réussi l’exploit d’envoyer la logique au placard en récupérant la place promise à Miami pour affronter les Celtics. Une série asymétrique, entre deux équipes aux dynamiques complètement opposées. Pendant que les Trèfles ont tabassé énormément de monde en régulière – avec pas mal d’absences cause blessure – du côté d’Atlanta… ça a été un gros foutoir. Trae Young moins efficace, situation autour de John Collins très floue, puis affaire Nate McMillan pour couronner le tout.

C’est à Quin Snyder qu’est donc revenue la responsabilité de faire quelque chose de cette équipe, face aux Celtics. Les deux premières rencontres sont des démonstrations. Atlanta est juste en dessous en terme de basket. À tel point qu’on se demande, après la première doublette de match, si une telle branlée ne pourrait pas créer d’importants et imprévus remous en Géorgie cet été. Mais pourtant, les Celtics ne tuent pas la série. Ils laissent filer le Game 3 à Atlanta, puis le Game 5 à la maison, grâce à un Trae Young fantastique.

La faute des Celtics ou la preuve de la combativité d’Atlanta ? Et bien… un peu des deux. Bien sûr qu’en jouant à fond, Jayson Tatum et sa troupe auraient les Hawks auraient été en vacances dans la foulée des Nets. Boston a parfois joué la carte de la paresse, de la facilité. Et Atlanta a bien négocié les opportunités. Surtout au Game 5, à la suite duquel on imagine que pour la première fois, ces C’s ont flippé quant à une potentielle fin de série pas entièrement maîtrisée.

Cette nuit, la rencontre a été serrée, mais pour une fois, Beantown s’est sorti les doigts et terminé de manière impressionnante le boulot en fin de rencontre. Les Hawks auraient pu rêver d’un Game 7, qui aurait été quoi qu’il arrive une déconvenue majeure pour Boston. Doit-on reprocher cette élimination à Atlanta ? Oui, si l’on prend cela avec le prisme du projet global. Finale de conférence il y a deux ans, double premier tour ensuite. Le problème est bien plus profond qu’une série de Playoffs perdue en avril, qui plus est face à un favori. L’été doit apporter des réponses et remettre ce groupe sur le droit chemin… car la Pêche pourrait pourrir de l’intérieur très vite, si cela n’a pas déjà commencé.