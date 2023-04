Ils jouaient leur survie, dans une State Farm Arena d’Atlanta qui s’annonçait bouillante. Les Hawks ont déjoué beaucoup de pronostics, notamment à cause de Celtics emplis de paresse à l’idée de terminer cette série. Ce soir, le match a été serré, mais les Faucons ont pris une leçon de basket dans le money time. Boston ira défier les Sixers en demi-finale de l’Est !

Quel match, bien serré comme on les aime. Et pourtant, on a bien cru que les Trèfles n’allaient laisser aucune chance. Pourquoi ? Tout simplement car après un départ canon, Boston mène de 10 points au bout de seulement 3 minutes. Temps mort Hawks, obligation pour Quin Snyder d’éteindre l’incendie… et ça marche ! Brillants d’efficacité, les Celtics se mettent désormais à forcer des tirs et Atlanta revient petit à petit, jusqu’à reprendre le commandement des opérations. Pour guider les volatiles ? Trae Young, bien sûr. À la mi-temps, Ice Trae compile déjà 25 points, l’annonce d’une soirée qui peut potentiellement être magique au coeur de l’État de la Pêche ?

Et bien pas forcément. Si Young est très chaud, les Celtics s’accrochent au score grâce aux Jay Brothers. Beantown essuie un nouvel écart juste avant la mi-temps, mais Brown et Tatum s’occupent de tout. 68-67 à la pause, en faveur des visiteurs. Et l’assurance que rien n’est assuré, pour personne. 24 minutes de régal nous attendent ?

Oui, mais pas au sens où on l’entend en premier lieu. D’un dragster brûlant l’asphalte derrière lui, Trae Young se transforme en mini van qui n’avance plus à rien. Les paniers s’échangent, se rendent et le score reste une affaire de leads qui alternent au fil des tirs primés. Jusqu’à l’approche du money time. En totale gestion malgré trois pions de retard à cinq minutes du terme, les Celtics vont enfin jouer leur jeu, celui qui fait flipper toute la NBA. Les décalages sont parfaitement effectués, et les ballons arrivent à 3-points avec une autoroute pour tirer. Les Hawks sont paumés, tout va trop vite. Al Horford, puis Jayson Tatum, puis Marcus Smart punissent les errements défensifs adverses à longue distance, au coeur d’une salle qui sent l’issue du match se sceller avec stupeur.

SMART FOR THREEEEEE 4/4 de loin sur les 4 dernières possessions 🎯 + 8 1 min30 à jouer — Celtics France 6️⃣ (@Celtics_Fra) April 28, 2023

Les Hawks ne s’en remettront pas. En l’espace de deux minutes, les Celtics ont tué la rencontre et plié la série. Et cette confirmation : si l’on a pu parfois douter de la capacité des Celtics à mettre le couvercle sur la série, ils ont prouvé que leur jeu si propre et agréable à regarder est toujours vivant, et dangereux. On notera également le choke de Trae Young, qui ne rentrera qu’un seul tir… sur treize tentatives dans le second acte, de quoi donner du grain à moudre à ses détracteurs. Chez les C’s, Jayson Tatum en colle 30, son compère Jaylen Brown 32. La dédicace à Smart et ses cinq points capitaux en fin de match. Direction Philadelphie pour Boston, pour une demi-finale qui s’annonce déjà épique entre deux équipes historiques !