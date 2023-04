Hawks – Celtics, la Preview du Game 6 : et si Trae Young s’offrait le droit d’un septième acte ?

Grosse soirée de basket-ball avec… un seul match. Mais c’est que du plaisir, l’opportunité de pouvoir se concentrer sur un seul écran est rarissime en NBA. D’autant que l’écran en question portera le poids d’un bel enjeu. Sixième match de la série entre Celtics et Hawks, Boston doit terminer. Urgemment.

Le match est à suivre à partir de 1h30 en direct sur BeIN Sports 1

Ce n’est pas la grosse cata mais on aurait pu éviter ça. Les Celtics ont probablement maté Giannis Antetokounmpo et ses Daims se faire sortir par un Heat que personne n’attendait. Un bel enseignement, et surtout l’exemple parfait de ce que risque la clique de Joe Mazzulla si elle continue de chauffer Trae Young sans jamais lui porter le coup fatal. Il y a des joueurs comme ça, vaut mieux leur décrocher un gnon dans le tunnel avant le parquet, que de les laisser vous crever une saison à 57 victoires en une seule prise de confiance. Ce soir, les infirmeries resteront vides et tous les invités répondront logiquement à l’appel de l’enjeu, avec… un très possible blowout. Si vous avez suivi le Game 5, vous avez sans doute un lit à réparer, vous qui avez sauté plein poids sur la clim de Trae Young. C’est rien, ça se répare, un peu comme l’effectif de Boston. La maxime est la suivante : colles-en 120 aux Celtics ils t’en colleront 140 le surlendemain. Jayson Tatum n’a pas tiré au-dessus des 41% de réussite depuis trois matchs, Jaylen Brown attend beaucoup de son général pour partir en bataille. Mais voilà, en fans inconditionnels de la surprise, il nous est impossible de ne pas préférer le scénario d’un Trae Young qui, à domicile, remet le couvercle et incendie les Celtics. Difficile de remporter une septième manche dans le Massachussetts ? Yes, mais rien que pousser la série au fond du couloir serait une belle réussite. Fais-nous rêver petit Trae.