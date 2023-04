Les 14 joueurs Français inscrits à la Draft NBA 2023

Dans moins de deux mois se tiendra la 77e cérémonie de la Draft NBA au Barclays Center de Brooklyn. À l’occasion, TrashTalk vous propose un tour d’horizon des quatorze Français inscrits et dont le nom est susceptible d’être appelé, le 22 juin prochain, par Adam Silver ou Mark Tatum.

Voici la liste des Français inscrits à la Draft NBA 2023. Par « inscrits », on entend les prospects qui peuvent encore retirer leur nom pour réessayer l’année suivante. La génération 2001 est quant à elle automatiquement éligible : des joueurs comme Malcolm Cazalon (l’ancien qui a tenté toutes les cuvées depuis 2003) ou Milan Barbitch ne sont pas notés dans la liste ci-dessous mais peuvent très bien être draftés. C’est leur dernière année pour. On note également l’absence de Sidy Cissoko, rendu automatiquement éligible par son appartenance à l’Ignite Team de G League. Comme la génération 2001 donc, il n’a pas eu à s’inscrire auprès de la NBA.

Les Français du championnat de France

Victor Wembanyama (Metropolitans 92)

Bilal Coulibaly (Metropolitans 92)

(Metropolitans 92) Nadir Hifi (Le Portel)

Enzo Shahrvin (Élan béarnais)

(Élan béarnais) Armel Traoré (Metropolitans 92)

(Metropolitans 92) Elian Benitez (JL Bourg)

(JL Bourg) Clément Frisch (Nancy)

(Nancy) William Beugre – Kassi (Roanne)

(Roanne) Ilias Kamardine (Évreux)

(Évreux) Assemian Moulare (Vichy-Clermont)

(Vichy-Clermont) Romain Parmentelot (LYONSO)

(LYONSO) Birahima Sylla (Roanne)

Les Français de l’étranger

Rayan Rupert (New Zealand Breakers)

(New Zealand Breakers) Mady Traore (New Mexico State)

Quelles chances de médaille ? Victor Wembanyama et Rayan Rupert seront à coups sûrs draftés. L’un est annoncé à la 1ère position depuis qu’il sait marcher, l’autre est le 17e meilleur choix de la cuvée 2023 selon ESPN. Derrière suivront logiquement Sidy Cissoko et Bilal Coulibaly, à condition que ce dernier – mieux coté sur la cuvée 2024 – ne retire pas son nom. Nadir Hifi devrait être le suivant sur la liste. Perçu en 78e talent de la cuvée 2023 par ESPN, le Franco-Algérien est facilement l’un des cinq joueurs les plus confirmés de toute la sélection. Sa performance à 39 points contre le Paris Basket n’a laissé aucun scout indifférent.