Les Bucks sont éliminés. Une phrase qu’on imaginait pas forcément, mais surtout absolument pas aussi tôt. Parmi les responsables, les joueurs sont évidemment à mentionner, mais n’oublions pas le rôle du coach. Lors de la série face au Heat, Mike Budenholzer s’est écroulé face à Erik Spoelstra.

Il a craqué, au fur et à mesure de la série, jusqu’à exploser en plein vol au Game 5. La fin de match tactique de Mike Budenholzer cette nuit est effectivement un véritable désastre. Temps-morts non demandés, rotations défensives mal choisies… La douche a été très froide. D’ailleurs, même Giannis Antetokounmpo a désavoué son coach à demi-mot en conférence de presse, indiquant qu’il aurait aimé s’occuper personnellement de Jimmy Butler en défense, pour faire souffler Jrue Holiday et pour limiter M’sieur Buckets dans ses déplacements.

Il faut aussi saluer la performance fantastique d’Erik Spoelstra, qui a su tirer le meilleur parti de l’absence d’adaptation de son adversaire. Exemple ? Lorsque les intérieurs du Heat sont volontairement écartés du cercle en attaque, pour emmener avec eux leurs défenseurs et laisser de la place sous le panier pour que Jimmy Butler puisse jouer ses duels. Des situations basiques au possible, qui n’ont pas sembler déranger le Bud’… qui s’est donc fait boire comme une Bud.

On mentionnera également la fin du match, lorsque Bam Adebayo a été laissé sur le banc. Une aubaine pour Brook Lopez ? Non, car Budenholzer choisit alors de le reposer. Plus personne pour défendre les tentatives proches du panier… et le destin fera que Jimmy Buckets rentrera son shoot à cet endroit. Rien qu’offensivement, pourquoi chercher systématiquement le poste bas alors que des écran en tête de raquette auraient pu permettre à Giannis ou Khris Middleton de trouver des espaces de tir ouverts ?

What a collapse by the Bucks. Awful half court offense with too many stagnant post ups. Giannis took some goofy pull ups. Awful coaching by Budenholzer—not using the timeout, not keeping Lopez in to protect the rim on the game-tying lob, and so many tactical choices. Why didn’t… pic.twitter.com/kuMIUsuat5 — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) April 27, 2023

Et ce n’est que le Game 5 dont il est sujet ici. Le Game 4 est également à souligner, car pendant que Brook Lopez s’est régalé sous le panier (36 points), Giannis n’était maintenu qu’à 26 unités. Un choix tactique payant, car Bam Adebayo s’est occupé du Greek Freak en trappe avec un coéquipier. Nous en parlions déjà lors du résumé de ce match, mais Brook en roue libre c’est 36. Giannis c’est plutôt 50. Verrouiller défensivement la star adverse, c’est s’assurer de rentrer dans sa tête et de lui faire payer ses efforts d’accès au panier de l’autre côté du parquet.

Le glas de l’aventure de Budenholzer chez les Bucks ? Pas certain, mais pas impossible. Le double Coach de l’Année – 2015, 2019 – a échoué et le pire, c’est que ça s’est ouvertement vu lors de cette série. Il serait de mauvaise facture de commencer un nouvel exercice avec un entraîneur dont on sait qu’il a douté lors d’une série de Playoffs. Au premier tour. Avec la meilleure équipe de la NBA en terme de bilan.

Source : ESPN