Anthony Edwards poursuivi pour un lancer de chaise sur une officielle de Denver

Depuis deux jours et après s’être fait taper par les Nuggets, les Wolves sont officiellement en vacances. Frustré du Game 5 perdu à Denver, Anthony Edwards – au moment de rentrer au vestiaire – a balancé une chaise sur une dame qui se trouvait à l’entrée du tunnel. Une action qui a eu plus de conséquences – bien plus – que ce qu’il devait imaginer.

Anthony Edwards abordait ces Playoffs avec de l’ambition, beaucoup. Mais les Nuggets étaient trop forts pour un groupe désolidarisé. Après avoir raté le shoot de l’égalisation lors du Game 5, Ant est directement parti aux vestiaires en courant sans demander son reste. Sur le chemin, il a trouvé une chaise pliante qu’il a balancée sans faire attention à son environnement. Manque de bol, l’objet a atterri dans les jambes de deux femmes de la sécurité. Mauvais endroit au mauvais moment certains diront, mais de cette action en ressort une véritable affaire juridique puisque les victimes ont porté plainte. La police de Denver, qui a pris l’affaire en main, confirme.

La jeune star des Wolves doit comparaitre le 9 juin prochain pour agression au troisième degré, terme utilisé pour une agression réalisée consciente ou imprudemment. Pour ce type d’affaire, les sanctions sont de un an et demi de prison et/ou une amende de 1000$. La franchise de Minnesota a réagi à l’affaire dans un court communiqué.

Les faits sont là, mais les avis divergent sur la vidéo capturée à cet instant. Sur cette dernière, on voit bel et bien Anthony Edwards lancer une chaise sur une officielle de Denver (et non deux comme sus-indiqué), mais d’une force qui semble encore fragile pour provoquer une blessure. Ce sera à la justice de trancher sur cette affaire dans un mois et demi, pendant que le Game 4 des Finales NBA se jouera. Deux salles, deux ambiances.

Had this sent to me, Idk original source. Credit to them.

It is unreal how something as harmless as moving a chair can get the assault label and ensuing fallout.

Everyone involved is a joke. pic.twitter.com/IbOL04ptz1

— Jackson Lloyd (@JacksonLloydNBA) April 26, 2023