Le premier tour des Playoffs touche à sa fin. Parmi les séries déjà ponctuées, celle des Clippers qui se sont agenouillés 4-1 contre les Suns. Une défaite notamment due aux blessures des leaders Kawhi Leonard et Paul George. Malgré ce nouvel échec dans le projet, Los Angeles croit encore en ses chances de titre avec ce duo.

Jusqu’où les Clippers sont-ils prêts à aller avec Kawhi Leonard et Paul George ? Aux dernières nouvelles, jusqu’au titre. Les Clippers croient encore en leurs chances avec cette base d’effectif. C’est Mark Medina de The Sport Tribune qui rapporte l’info qu’en interne, Steve Ballmer et la direction font toujours confiance au noyau dur.

« Bien que les Clippers aient eu des aspirations au championnat immédiatement après avoir acquis Paul George et Kawhi Leonard, ils croient qu’il reste encore des années sur leur fenêtre de tir pour gagner un championnat. »

Pourtant, les blessures s’accumulent chaque saison, et les excuses arrivent avec le printemps. Les deux stars de Los Angeles en ligne de mire, laissant à chaque postseason leur soldats sans généraux. Si on reprend l’historique, lors de saison 2019-20 dans la bulle, les Clipps passent l’obstacle Mavericks avant de choke un 3-1 lead contre Denver en demi-finale. En 2020-21, ça va jusqu’en finale de conférence pour la première fois de l’histoire de la franchise. Superbe, mais Kawhi Leonard s’est blessé en fin de série contre le Jazz et… les Suns gobent les Clippers en six rencontres. En 2021-22, The Klaw rate toute la saison, PG13 est testé positif au Covid quelques heures avant le match de play-in contre les Pelicans. Résultat, une cruelle défaite face à New Orleans. Et cette saison, c’est tout frais : Paul George se blesse en fin de régulière, Leonard au Game 2. Du coup, Russell Westbrook et tous les autres role players bataillent contre plus fort qu’eux.

The Clippers remain committed to Kawhi Leonard and Paul George, per @MarkG_Medina “Though the Clippers had championship aspirations immediately after acquiring them, they still believe they have years left on their championship window.” pic.twitter.com/QAnJKq9iUd — NBACentral (@TheNBACentral) April 26, 2023

Alors oui sur le papier, Kawhi Leonard, Paul George et tous les soldats présents devrait craquer plus d’une porte en Playoffs. Mais le problème du papier, c’est qu’il se déchire. Et les quatre dernières saisons nous l’ont prouvé. Mais en même temps, difficile de penser à un trade pour les deux stars. Chacune d’elles a encore deux ans de contrat dont une année en player option pour PG13. Les contreparties pour des joueurs chers et qui se blessent chaque année ne sont pas élevées. Les Clippers sont dans une impasse. Le mieux étant de conserver ce binôme jusqu’au bout du Process, histoire de ne rien regretter.

À chaud, on peut penser que vouloir garder Kawhi Leonard et Paul George est contreproductif. On l’a vu et revu, il y a toujours un truc qui coince. Mais les Clippers ne veulent pas se précipiter et faire un panic move. Rendez-vous cet été pour en savoir plus.