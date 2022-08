Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Clippers ont décidé de s’évader. Spoiler : contrairement à leurs voisins en jaune, les Clippers ne sont pas des mecs très fun.

NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Kawhi Leonard

Eh bien désolé d’avance, mais impossible de trouver ce que fait Kawhi de ses vacances. Le mec n’a pas Insta et son compte Twitter est inactif depuis 2015, mais on n’est franchement pas étonnés. K-Why est un cyborg et n’a que faire des réseaux sociaux. D’ailleurs, les « vacances », le bougre s’en tamponne également le coquillard, puisque l’arrière est probablement assis chez lui, dans le noir et sur une chaise en bois, à attendre que la saison reprenne sans même cligner des yeux. Fun Guy, qu’ils disaient…

Paul George

Lui c’est un mec fun, un vrai. Paulo a profité de la pause estivale pour marier sa belle dans un petit coin tranquille de l’Italie. L’occasion parfaite pour s’envoyer quelques coupes de champagne. Bon George Paul ne supporte pas trop l’alcool et ne marchait plus très droit après quelques verres mais qu’importe. Une fois les quatre grammes évacués, le P s’est empressé de reprendre le chemin de l’entraînement comme un vrai pro ! Et au fait, félicitations quand même Paulo !

Une publication partagée par Paul George (@ygtrece)

Robert Covington

Eh bien figurez-vous qu’on a retrouvé Robert Covington au même endroit que Grant Williams tiens ! Alors à première vue, vous vous dites que les deux n’ont aucun rapport et vous n’auriez pas tort, mais en fait nos deux bonhommes crèchent actuellement au Fiserv Forum, la salle de Milwaukee. Après y avoir envoyé 43 pions à 11/18 de loin, RoCo s’est dit qu’un pèlerinage sur le lieu de son career-high serait une bonne chose. Quelle ne fut d’ailleurs pas sa surprise, quand il est rentré dans la salle et a découvert Grant Williams en train de pioncer sur le parquet. Comme quoi, prendre feu contre une même équipe, ça crée du lien.

Reggie Jackson

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Reggie Jackson a passé ses vacances… avec Paul George. Eh oui, depuis que son bro a sauvé sa carrière – c’est lui qui le dit – Reggie ne lâche plus PG. Il l’accompagne partout, que ce soit pour faire les courses, à la salle et même aux chiottes. Le pote collant quoi. Non, en vrai on déconne, le meneur était juste invité au mariage de Monsieur & Madame George. Dans une vidéo postée sur Instagram, on l’aperçoit même venir jeter des fleurs sur les mariés. Finalement le mec est quand même collant.

Une publication partagée par Reggie Jackson (@reggie_jackson)

Nicolas Batum

Les vacances, cette année, Nico a décidé que ce serait peinard Gérard. Claquettes chaussettes au bord de la pistache avec les enfants le matin, un peu de training la journée pour rester en forme et opération canap’ le soir devant les Bleus pour supporter les copaings. Cet été, pas de folies y’a quand même une grosse saison à préparer. Allez si, la seule petite fantaisie que s’autorise notre Frenchie, c’est de regarder en boucle son contre monstrueux sur Prepelič d’il y a un an, et franchement on a du mal à lui en vouloir.

Marcus Morris

Les vacances de Marcus Morris sont bien chargées. Jamais le dernier pour faire le zouave, Marcus est allé rouler sur le Rumph Classic, un tournoi de basket organisé du côté de Philadelphie. Et jamais bien loin, le frérot Markieff était également de la partie. Bilan des courses, la victoire pour son équipe et un titre de MVP pour le Clipper. En même temps avec les frères Morris et Tyrese Maxey dans l’équipe, bon courage pour aller chercher la win. Ceci fait, on imagine très bien que les twins sont partis se bourrer la tronche sur une île paradisiaque. Attention à être en forme pour la rentrée les gars.

Une publication partagée par Marcus Morris (@foestar13)

John Wall

Oh John il est déter, on peut vous le garantir. Rien à battre des vacances, le meneur s’entraîne jour et nuit pour retrouver la forme. Qu’il pleuve, qu’il neige ou même qu’il vente, Jean Mur sera à la salle pour revenir au top. Travail de gainage, d’appuis et d’équilibre, l’ex-Wizard ne perd pas son objectif de vue. Ah par contre, rien à voir avec le basket, ça ça passe après. Non, le vrai but de John Wall, c’est de défier De’Aaron Fox sur une course de 100m. Y va voir qui c’est lui, le plus rapide de la Ligue.

Norman Powell

Et voilà, encore un énième mec des Clippers qui ne lâche pas le basket. On aurait bien aimé vous dire que Normy est allé faire la teuf à Mykonos jusqu’à l’épuisement, que le gars s’est mis des mines à en vomir sur ses vêtements, mais que nenni. C’est à croire que les types ont une clause spéciale anti-fun pour passer des vacances reloues. Travail, charbon, work, besogne ou trabajo appelez-ça comme vous voulez, toujours est-il que l’arrière a visiblement passé son été à bosser. Et c’est franchement pas drôle.

Une publication partagée par Norman Powell (@normanpowell4)

Ivica Zubac

Oh comme c’est dommage, Ivica n’a posté aucune photo de ses vacances sur ses réseaux, on va donc devoir se charger de les imaginer. Alors pour Ivica, cet été ce sera retour au bled, en Croatie. Là-bas, le pivot vit sa meilleure vie. Lancers de haches, pique-nique autour des lacs de Plitvice et concours de fléchettes dans les bars croates jusqu’au bout de la nuit. En voilà au moins un qui profiterait correctement de ses vacances, pas comme ses fayots de coéquipiers.

Brandon Boston Jr. & Jason Preston

Brandon Boston Jr. passe ses vacances à Boston et Jason Preston les passe à Preston. Voilà, voilà. Vous avez dit panne d’inspi ? Mais pas du tout, on en a une très bonne avec Luke Kennard, ce serait d’ailleurs plus pour une activité que pour une ville. Allez, on vous laisse chercher.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on n’a pas franchement envie de passer nos vacances avec les Clipps. Allez, à part avec Nico, qui aurait sûrement tout un tas de trucs à raconter. Dans tous les cas, nous on retourne se vautrer dans le canapé en attendant la prochaine enquête.

