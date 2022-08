Dans une saison régulière qui dure de mi-octobre à mi-avril, il y a très peu de jours de repos. Et dans notre cas, de nuit de repos. Mais à de rares occasions, la NBA ne prévoit aucun match, ce qui permet à nos organismes fatigués de récupérer (un peu). Notez bien les dates en question, car ce sont potentiellement les seules où vous aurez l’impression d’être comme Monsieur Toulmonde en dormant la nuit.

Vous avez peut-être entendu la news récemment. Le 8 novembre prochain, la NBA prévoit un mini-break dans son calendrier de la saison 2022-23 pour laisser toute la place à l’Election Day, les Américains votant ce jour-là lors des élections de mi-mandat pour déterminer les sièges de la Chambre des représentants et du Sénat. Résultat, la veille, tout le monde sera sur le pont et la Ligue en profitera pour pousser ses fans à aller voter le lendemain : 15 matchs au total, 30 équipes en action, pas de doute la soirée du lundi 7 novembre s’annonce épique. D’ailleurs, on vous a déjà dit que le lundi était le meilleur jour de la semaine ?

Voici les seules dates de la saison NBA 2022-23 où aucun match ne sera joué pendant la nuit. 8 novembre (Election Day) 24 novembre (Thanksgiving) 24 décembre (Noël) 13 février (Super Bowl) 20-21-22 février (All-Star Break) Lundi 3 avril (Finale NCAA) — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Autre grand événement du calendrier américain en novembre : Thanksgiving. Le jeudi 24 novembre, la balle orange laissera la place à la dinde ainsi qu’à la NFL, le championnat de Foot US qui domine chaque année ce jour de fête outre-Atlantique. Un mois plus tard, pour le réveillon de Noël, vous pourrez enfin retrouver votre famille après des semaines sans le moindre contact, mais n’abusez pas trop sur la bûche car un gros marathon est prévu dès le lendemain avec le fameux Christmas Day.

En dehors de ces moments de fête et de communion, la Ligue appuiera une nouvelle fois sur pause le jour de Super Bowl (12 au 13 février 2022), bien consciente que les yeux de toute l’Amérique sont focalisés sur la finale du championnat NFL. Même les joueurs NBA préfèrent participer à des watch parties plutôt que de jouer au basket ce jour-là, c’est dire l’importance de l’événement. Alors certes deux petits matchs sont tout de même prévus (Celtics – Grizzlies, Raptors – Pistons), mais ils seront joués l’après-midi. Outre le Super Bowl, la finale du basket universitaire représente un autre événement XXL du calendrier sportif US, et la NBA laissera donc la place aux jeunots dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 avril. Ici on compte bien y jeter un œil, donc c’est pas vraiment cette nuit-là qu’on va rattraper du sommeil.

En y ajoutant la traditionnelle trêve du All-Star Break prévue du 20 au 22 février 2023, on peut gratter au total sept à huit nuits de sommeil. Sur six mois, faut bien avouer que c’est pas beaucoup mais raison de plus pour les maximiser. Ou alors vous décidez carrément de rester debout histoire de ne jamais perdre le rythme NBA, c’est une option aussi.

Source texte : NBA