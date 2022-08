En semaine pendant la saison régulière, c’est très rare d’avoir des matchs à des heures convenables en France. Par contre le week-end, la NBA pense à nous en programmant des rencontres beaucoup plus tôt, certaines débutant dès 18h heure de Châteauroux. Vous voulez le menu pour la campagne 2022-23 ? Le voici.

Près d’une cinquantaine de matchs aux horaires français. Voilà ce que nous propose la NBA pour les week-ends de la saison à venir. Une cinquantaine de matchs qui seront donc bien plus accessibles que ceux qui se déroulent habituellement en pleine nuit. Le samedi comme le dimanche, on va ainsi pouvoir se poser sur notre canapé en soirée pour regarder du basket NBA et ça, c’est tout en haut sur l’échelle de la kiffance.

Le programme officiel des matchs qui seront diffusés à heure française, chaque week-end de la saison NBA 2022-23. Modifications possibles. Grosses kiffances probables. pic.twitter.com/eBvNbtb740 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 18, 2022

Si cette liste de matchs peut potentiellement encore changer en cours de route, on a déjà surligné plusieurs rencontres immanquables (même si évidemment on ne compte pas en rater beaucoup, même pas le Orlando – Charlotte du 5 février).

Clippers – Nets, le samedi 12 novembre 2022 à 22h heure française

Wolves – Warriors, le dimanche 27 novembre 2022 à 21h30 heure française

Pelicans – Suns, le dimanche 11 décembre 2022 à 18h heure française

Mavericks – Lakers, le dimanche 25 décembre 2022 à 20h30 heure française (sans oublier les autres matchs du Christmas Day)

Heat – Bucks, le samedi 14 janvier 2023 à 19h heure française

Bulls – Warriors, le dimanche 15 janvier 2023 à 21h30 heure française

Sixers – Nuggets, le samedi 28 janvier 2023 à 21h heure française

Nets – Sixers, le samedi 11 février 2023 à minuit heure française

Celtics – Grizzlies, le dimanche 12 février 2023 à 20h heure française

Mavericks – Lakers, le dimanche 26 février 2023 à 21h30 heure française

Lakers – Warriors, le dimanche 5 mars 2023 à 21h30 heure française

Suns – Clippers, le dimanche 9 avril 2023 à 21h30 heure française

Les duels entre Luka Doncic et LeBron James, le choc de l’Est entre Heat et Bucks, l’affrontement ultime entre Joel Embiid et Nikola Jokic, le retour de James Harden à Brooklyn, le remake de la Finale de Conférence Ouest 2021 entre Phoenix et les Clippers pour la dernière journée de la saison régulière… voilà quelques-unes des grandes affiches qu’on pourra se mater sans être complètement défoncé au réveil. Ça va, y’a pire quand même hein. Même si globalement certaines affiches ne font pas rêver, la NBA a fait l’effort de nous lâcher des rencontres qui n’intéresseront pas uniquement les trois fans de Detroit ou les supporters déprimés de Charlotte, et ça fait quand même bien plaisir tout ça.

Cette année encore, notre vie sociale risque d’en prendre un coup. Comment sortir le samedi soir quand tu as un Raptors – Pistons qui te fait de l’œil ? Comment résister à une opposition entre Evan Fournier et Nicolas Batum ? Comment accepter un dîner devant une grosse affiche le dimanche soir ? On a beau chercher on voit pas…

Source texte : NBA