S’il fait aujourd’hui le bonheur des Knicks, Jalen Brunson aurait pu ne jamais atterrir à New York s’il avait prolongé à Dallas. Le joueur affirme même que c’est ce qu’il voulait à l’époque, avant de détailler pourquoi ça ne s’est pas fait.

Il y a pourtant eu des négociations avec les Mavericks, son ancienne franchise, dans laquelle JB voulait rester malgré la présence de Luka Doncic à son poste. Mais le gaucher déclare dans le podcast All The Smoke qu’elles sont rapidement arrivées au point mort, ce qui a conduit le meneur de jeu à quitter le Texas pour la Big Apple.

“Bien sûr qu’il y avait une chance. Je voulais vraiment rester à Dallas. Je crois qu’avant ma quatrième saison chez les Mavs, on essayait de prolonger mon contrat et le maximum que je pouvais avoir était un contrat de 55 millions de dollars sur 4 ans. Evidemment qu’à l’époque je voulais rester. J’aimais beaucoup mon rôle là-bas. C’est marrant parce que mon agent me disait “Tu peux faire tellement de choses, tu peux gagner bien plus !”. Mais à l’époque, je voulais juste être en sécurité, je n’essayais pas de parier quoi que ce soit, ce n’est pas le genre de choses sur lesquelles je veux parier.” – Jalen Brunson

Le joueur et son ancienne franchise n’étaient malheureusement (ou heureusement selon les points de vues) pas sur la même longueur d’onde. Le joueur voulait de la visibilité, mais les Mavericks ont préféré attendre à l’époque, ce qui a frustré le joueur qui enchaînait pourtant les belles performances lorsque Doncic était sur la touche à cause des blessures.

“Ils me disaient qu’on verrait ce que ça donnerait au bout de 20-25 matchs. Mais je me suis dit que si on ne signe pas maintenant, alors je ne veux rien signer avant la fin de saison. J’essayais de ne pas y penser. Il y a eu cette période où Luka était blessé et j’ai démarré les matchs. Je jouais bien, je crois que je tournais à 20 points et 6 passes ou un truc comme ça. Je me disais que si une offre arrivait, alors je la signe, mais elle n’est pas venue. C’était non, pas un non définitif, mais un non du style “on verra bien”.” – Jalen Brunson

Jalen Brunson continue ses belles performances jusqu’à la deadline des transferts et pallie l’absence de Luka Doncic avec brio, mais les hésitations du board Texan ont quelque part eu raison de la patience du gaucher.

“Je voulais toujours rester. Quand la trade deadline arrivait, je me disais que si je n’étais pas prolongé, j’allais être transféré vu la façon dont je joue. Mais ce n’est pas arrivé. Une fois cet épisode passé, je n’avais plus envie de cette offre. J’ai dépassé cette valeur. C’est ce que je pense, je vaux mieux que ça.” – Jalen Brunson

La montée en puissance du meneur se confirme lors des Playoffs 2022 en contribuant à amener les Mavs jusqu’en finale de conférence, scorant même 41 points au second match du premier tour et 31 au suivant, toujours sans son Slovène de coéquipier. JB a donné tout ce qu’il avait, mais malgré ça, le board de sa franchise demeurait hésitant.

“On perd en finales de conférence (NDLR : contre les Warriors), et après, je me souviens d’avoir vu un truc sur Twitter, c’était Mark Cuban qui disait “On peut le payer plus que n’importe qui” dans une interview juste après le match. Je me dis “d’accord, très bien”, et après ça, silence radio. C’est mon point de vue, je ne veux pas parler à la place des autres, mais c’était le silence juste après ça.” – Jalen Brunson

Résultat des courses, Jalen Brunson quitte le Texas et signe à New York qui fait tapis sur lui. 104 millions de dollars sur 4 ans, soit presque le double de l’offre initiale. A l’époque, les Knicks sont considérés comme des fous pour miser autant d’argent sur un joueur qui n’a pas encore pleinement confirmé en tant que leader, mais force est de constater que les faits sont en train de donner raison aux dirigeants. JB est tout simplement le maire de la ville, il maintient son équipe dans les hauteurs de l’Est et a même fêté sa première apparition au All-Star Game cette année. Avec 27,6 points, 3,8 rebonds et 6,5 passes de moyenne cette saison, c’est ultra mérité, d’autant plus dans un marché aussi exigeant que celui de New York.

JB s’est finalement bien mis à l’abri, mais pas à Dallas comme il l’espérait initialement. Toutefois, nul doute qu’il ne doit pas regretter sa décision à l’heure actuelle, lui qui continue de s’imposer parmi les meilleurs joueurs de la NBA, avec son daron Rick comme assistant coach qui plus est.

