Quel joueur a gagné le plus de matchs NBA sur la décennie en cours ?

StatMuse, expert en statistiques en tous genres sur la NBA et plus globalement sur les autres sports américains, vient de nous en pondre une assez surprenante concernant notre ligue préférée, vous allez être étonnés.

Aux States, tout est prétexte à faire des stats parfois bien capillotractées comme on aime (ou pas), donc notre NBA chérie ne déroge pas du tout à la règle. StatMuse, qui porte donc très bien son nom, s’est récemment demandé quel joueur avait remporté le plus de matchs dans les années 2020. D’après vous, qui est le leader de ce classement ? Nikola Jokic ? Stephen Curry ? Jayson Tatum ? Giannis ? Killian Hayes ? Elfrid Payton ? Milo Marriette ? Mon oncle Philippe ? Mon prof de SVT de seconde ? Gérard Jugnot ? Eh bien aucun d’entre eux figurez-vous.

Most wins in the 2020s:

210 — Georges Niang

[gap]

199 — Tatum, Jokic, Bridges https://t.co/Rq97u7p1fX

— StatMuse (@statmuse) February 21, 2024

Avec 210 matchs gagnés entre le 1er janvier 2020 et aujourd’hui, c’est… Georges Niang qui domine ce classement, avec 11 victoires de plus que les seconds à égalité, Jayson Tatum, Nikola Jokic et Mikal Bridges, ce dernier aurait d’ailleurs probablement été premier s’il n’avait pas été transféré par les Suns. Mais revenons-en à notre Cavalier qui est donc le Real MVP de cette ligue au niveau des victoires, nous avons la chance d’être témoins de l’avènement d’une légende des années 2020, une histoire que nous raconterons assurément à nos petits enfants.

Plus sérieusement, Georges Niang démontre par cette stat sa fiabilité physique bien aidée par un style de jeu peu athlétique, mais aussi sa bonne mentalité comme en témoigne son côté role player qui donne tout pour le collectif. Georges Niang a évolué chez le Jazz et les Sixers, véritables machines à gagner de cette décennie (au moins en régulière), et désormais chez les Cavaliers, actuellement seconds à l’Est. Nul doute que l’ailier-fort y contribue plus grandement que ce que l’on peut penser en ne ratant pas beaucoup de matchs et en faisant son boulot chaque soir. Tandis qu’il aurait peut-être fallu 25 saisons à Killian Hayes sous le maillot des Pistons pour parvenir à un tel total.

Source : StatMuse