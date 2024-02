Warriors, Knicks et Lakers dans le Top 4 des institutions sportives les plus valorisées au monde

Les franchises NBA se portent toujours aussi bien sur le plan financier, merci pour elles. Selon une étude de Sportico, les Warriors, les Knicks et les Lakers seraient même parmi les 4 institutions sportives les plus valorisées au monde.

Si vous souhaitez racheter une franchise NBA, autant vous dire tout de suite qu’il va falloir passer à la caisse et pas qu’un peu. D’année en année, la valeur des équipes de la grande ligue ne fait que grimper et elles font désormais partie de l’élite en termes de valorisation au niveau mondial. Si le Foot US et, à un degre moindre le football, placent encore de nombreuses équipes dans le haut du classement, la NBA ne baisse pas les yeux avec trois représentants aux quatre premières places !

The @dallascowboys are the most valuable sports team in the world at $9.2 billion, based on Sportico’s most recent franchise valuations.

Full rationale: https://t.co/moB2kdYKlU pic.twitter.com/qRrDvTsXx0

— Sportico (@Sportico) February 21, 2024

Seuls les célèbres Cowboys de Dallas empêchent l’hégémonie des équipes du ballon orange. La franchise NFL est valorisée à hauteur de 9,2 milliards de dollars. On retrouve ensuite les Warriors avec 8,2 milliards puis les Knicks avec 7,4 milliards. Les Lakers complètent le Top 4 avec 7,3 milliards, juste devant les Yankees de New York (7,1).

Rien de trop surprenant à l’idée de retrouver ces trois équipes si haut dans le classement. Knicks et Lakers ont toujours été des mines d’or, les Warriors ont surfé sur leur dynastie récente pour en faire de même. Il faut ensuite descendre jusqu’au 22ème rang pour trouver la trace d’un autre monstre sacré de la NBA : les Celtics. Les Bulls suivent de près au 25ème rang. Le champion en titre Nuggets est 61ème. On notera que toutes les franchises NBA sont présentes dans le Top 100 de Sportico, et même le Top 80 avec les Pelicans qui ferment la marche.

