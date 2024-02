La NBA Trade Deadline, c’est dans une grosse semaine (8 février). Les rumeurs vont fortement s’intensifier dans les prochains jours et certaines franchises – comme les Lakers et les Warriors – pourraient se montrer particulièrement agressives. Zoom sur les principales équipes à surveiller à quelques jours de la clôture du marché des transferts.

Los Angeles Lakers

Tous les ans ou presque, les Lakers font partie des équipes qu’on attend actives sur le marché des transferts. C’est une nouvelle fois le cas cette année. Avec un bilan de 24 victoires – 25 défaites à l’heure de ces lignes, la franchise de Los Angeles réalise une première partie de saison décevante. Le choix de miser sur la continuité cet été n’a pas été payant, et les Lakers (21e attaque, 15e défense cette année) ont besoin d’un coup de boost pour monter dans la hiérarchie de l’Ouest.

Parmi les noms associés aux Lakers dans les rumeurs : Dejounte Murray, Zach LaVine, Bruce Brown, Collin Sexton, Malcolm Brogdon et encore quelques autres.

Est-ce que l’un d’entre eux débarquera dans la Cité des Anges pour essayer d’aider les Lakers à redresser la barre ? L’avenir nous le dira, mais on voit mal Los Angeles ne pas bouger lors de la semaine à venir. Malgré ses bonnes performances récentes, D’Angelo Russell reste la principale monnaie d’échange des Lakers, avec les picks de draft.

⌛️

— LeBron James (@KingJames) January 31, 2024

Golden State Warriors

Saison galère pour les Warriors, seulement 12e de la Conférence Ouest aujourd’hui avec un bilan négatif (20 victoires – 24 défaites). La dynastie est-elle officiellement terminée ? En tout cas ça en prend le chemin. Si Stephen Curry est toujours Stephen Curry, il y a eu beaucoup trop de turbulences autour de lui en cette première partie de saison. Et on voit mal les Dubs faire un vrai run cette année sans apporter des modifications au roster.

Personne, en dehors de Steph Curry, ne semble totalement intouchable à Golden State. Certes les Warriors aimeraient bien conserver les jeunes Jonathan Kuminga et Brandin Podziemski, mais dans le même temps ces deux-là représentent peut-être la meilleure monnaie d’échange pour acquérir un joueur solide et expérimenté. On sait que les Warriors testent aussi le marché pour Chris Paul et Andrew Wiggins. Même Draymond Green et Klay Thompson ne semblent plus en odeur de sainteté…

Alors, gros ménage à venir chez les Warriors ?

NBA trade rumors: Warriors open to major shakeup, Hawks reconsidering Dejounte Murray's availability?https://t.co/Lr5KfPxMwc

— CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) January 30, 2024

Philadelphia 76ers

Malgré leur mauvaise série actuelle (quatre défaites de suite avec les bobos de Joel Embiid), les Sixers ont prouvé en première partie de saison qu’ils restent un poids lourd dans la Conférence Est, même sans James Harden. Sous l’impulsion d’un Embiid calibre MVP, d’un Tyrese Maxey excellent et d’un collectif bien huilé, Philadelphie peut afficher de solides ambitions. Mais le roster actuel est-il assez compétitif pour rivaliser avec des équipes comme Boston ou Milwaukee ? Pas sûr.

Ainsi, on peut imaginer Daryl Morey tenter un coup à la trade deadline. Le patron des Sixers a récupéré de bons assets (notamment du capital draft) en échange d’Harden, ce qui lui donne une belle flexibilité pour faire des moves dans les prochains jours. Kyle Lowry (originaire de Philadelphie), Bruce Brown, Tyus Jones et Alex Caruso sont parfois mentionnés, mais on imagine que Daryl possède encore d’autres noms sur sa liste.

À surveiller !

🚨 Les Sixers auraient leurs yeux rivés sur Tyus Jones et Alex Caruso.

Avec le renforcement récent de plusieurs équipes à l’Est, Philadelphie serait en mesure de répondre en amont des Playoffs.

Chicago négocie durement pour lâcher Caruso, Tyus piste sérieuse à surveiller. pic.twitter.com/oS1CMJ0o62

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2024

Sacramento Kings

Après la superbe saison de l’an passé, les Kings donnent un peu l’impression de stagner. Certes ils restent solides (27 victoires, 18 défaites, 5e de l’Ouest) sous l’impulsion de Domantas Sabonis et De’Aaron Fox, mais peut-être ont-ils besoin d’une ou deux recrues pour franchir un cap supplémentaire cette saison.

Des ailiers talentueux, type Pascal Siakam (aujourd’hui à Indiana) ou Jerami Grant, ont souvent été mentionnés du côté de Sacramento. Les Kings pourraient en effet chercher à se renforcer sur le frontcourt, où ils évoluent avec Keegan Murray et Harrison Barnes. Alors que le premier est intouchable, le second symbolise un peu le plafond actuel des Kings. L’arrière Kevin Huerter pourrait aussi être sacrifié dans un potentiel deal, avec des picks de draft.

Sacramento pourrait également recruter un guard pour ajouter de la profondeur derrière De’Aaron Fox. L’arrière Malik Monk fait encore une bonne saison en sortie de banc et réalise sa meilleure saison à la passe, mais un meneur posé et expérimenté ne ferait pas de mal à la second unit. Alex Caruso, pour ses capacités défensives, est parfois mentionné comme une cible.

🚨 Les Kings ont fair comprendre à la concurrence que Keegan Murray fait partie des intouchables à Sacramento.

Situation un peu tendue chez les Kings en ce moment, 1 ou 2 trades probables à venir, mais aucun incluant Keegan. pic.twitter.com/KwyvQ2f1Kz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2024

New York Knicks

Les Knicks ont déjà réalisé un gros coup sur le marché des transferts en recrutant OG Anuboby, qui est l’un des acteurs de l’excellente dynamique actuelle de New York. Mais pour le récupérer, New York a dû lâcher R.J. Barrett ainsi qu’Immanuel Quickley. Résultat : la second unit des Knicks est un peu faiblarde au niveau du backcourt, de quoi renifler les différentes options sur le marché (type Malcolm Brogdon, Jordan Clarkson) à une semaine de la deadline.

Autre chantier chez les Knicks actuellement : la raquette. Julius Randle vient de rejoindre Mitchell Robinson à l’infirmerie, et sera absent plusieurs semaines. New York pourrait ainsi recruter un intérieur supplémentaire (Daniel Gafford ?) dans le but de combler au mieux ses absences. Preuve qu’ils ont besoin d’aide à ce niveau-là, les Knicks ont à nouveau recruté Taj Gibson pour dix jours, en attendant une meilleure option.

Avec le contrat d’Evan Fournier, leur capital draft et quelques pièces intéressantes (Quentin Grimes), les Knicks ont les moyens pour réaliser un autre move significatif.

🚨 Les Knicks veulent clairement ajouter du scoring et du playmaking en sortie de banc, suite au départ de Quickley et Barrett.

Bogdan Bogdanovic a été mentionné, Malcolm Brogdon et Collin Sexton aussi récemment.

Joueur le plus probablement échangé / discuté : Quentin Grimes. pic.twitter.com/6j2sNiw7D9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2024

Dallas Mavericks

Cela pourrait encore bouger au pays de Luka Doncic. Les différents mouvements réalisés l’été dernier ont certes permis à Dallas de se remettre dans le sens de la marche cette saison (26 victoires, 21 défaites, 7e de l’Ouest), mais les Mavericks ont toujours des manques qui les empêchent de grimper plus haut dans la hiérarchie de l’Ouest. Ils ne sont que 22e à l’efficacité défensive et ont besoin de se renforcer sur le frontcourt.

Il n’est donc pas surprenant de voir les Mavs être associés avec différents ailiers/ailiers-forts : P.J. Washington, Jerami Grant, Kyle Kuzma, Royce O’Neale… voilà certains noms qui sont sur le radar de Mark Cuban.

Les exploits de Luka Doncic et la présence de Kyrie Irving font de Dallas une équipe explosive en attaque et toujours hyper dangereuse, qui peut battre n’importe qui sur un match. Reste désormais à dénicher cette pièce supplémentaire pour remporter une ou plusieurs séries de Playoffs au printemps.

Mavericks Notes: Irving, Williams, Prosper, Kuzma, Grant https://t.co/x2lmhD1xL1 pic.twitter.com/bVEtB0Cuqd

— Hoops Rumors (@HoopsRumors) January 23, 2024