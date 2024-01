Parfois impliqué dans des rumeurs de transfert, Jonathan Kuminga semble avoir solidifié sa place chez les Warriors. Ses performances récentes sont très convaincantes et Golden State est de plus en plus réticent à l’idée de le mettre dans un potentiel package.

Depuis que Jonathan Kuminga a exprimé sa frustration concernant son rôle sous Steve Kerr, l’ailier monté sur ressort a franchi un nouveau cap dans sa progression : 25,6 points, 6,2 rebonds et 1,2 steal de moyenne sur ses cinq derniers matchs, à 65% au tir dont 56% de loin et 81% aux lancers-francs, tout ça en 28 minutes en sortie de banc. Difficile de faire plus productif, difficile d’être plus convaincant envers ses dirigeants.

C’est donc sans grande surprise qu’on apprend aujourd’hui – via HoopsHype – que les Warriors envisagent de moins en moins de le transférer.

“Les Warriors sont satisfaits de sa progression cette saison et sont réticents à l’idée de le transférer. Il faudrait un package impliquant un joueur All-Star ou un surplus de choix de draft pour que Golden State envisage de le trader.” – L’insider Michael Scotto “Il a massivement progressé et joue le meilleur basket de sa carrière. Il émerge alors qu’une décision sur son futur, et celui d’Andrew Wiggins, doit être prise au cours des deux prochaines semaines. J’ai l’impression qu’au sein de la franchise, ils sont réticents à l’idée de le mettre dans un package.” – Anthony Slater (The Athletic)

Jonathan Kuminga n’a pas atteint le statut d’intouchable à Golden State, mais sa cote n’a sans doute jamais été aussi élevée dans la Baie de San Francisco. D’après nos insiders, la valeur de Kuminga n’est néanmoins pas aussi haute chez les concurrents, et c’est notamment pour cela qu’aucun trade ne devrait se matérialiser d’ici au 8 février. Mais il est clair que le 7e choix de la Draft NBA 2021 est en train de changer de dimension.

Jonathan Kuminga over the last 5 games:

31 PTS – 3 REB – 63% FG

25 PTS – 9 REB – 100% FG

20 PTS – 11 REB – 50% FG

28 PTS – 3 REB – 55% FG

24 PTS – 5 REB – 75% FG pic.twitter.com/GSsd8UPnvz

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 26, 2024

Malgré les résultats toujours décevants de Golden State, Kuminga pèse de plus en plus par son agressivité vers le cercle et en conséquence, son efficacité offensive atteint des sommets : 11/11 au tir face à Atlanta il y a deux jours, 12/19 contre les Kings hier, c’est du lourd.

On était évidemment au courant de ses énormes qualités athlétiques et de son potentiel de two-way player, mais JK n’a jamais semblé autant locked-in. Autant concentré. Autant impactant. Plus belle preuve de la confiance qu’il a gagnée chez les Warriors, Kuminga est sur le parquet dans le money-time des matchs serrés.

Autant dire que ce n’est clairement pas le moment de s’en séparer.

__________

Source texte : HoopsHype

À lire également :